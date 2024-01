F1, una catapulta de la marca Madrid

Madrid ha puesto la alfombra roja a la F1. El Gran Premio de España llegará en 2026 con 4.500 millones de ingresos al año, lo que podría aumentar un 0,4% el PIB de la Comunidad de Madrid, hasta 2036, según las previsiones. Pero hay otros intangibles, más allá de lo puramente económico, que vendrán con el rugido de los motores, tal y como explican expertos de distintas universidades. «La proyección exterior de Madrid va a ser brutal porque traerá a la Comunidad eventos y negocios y contribuirá, sin duda, a la estrategia de situar Madrid en el mapa, aunque no se necesitan muchos más turistas porque es la tercera ciudad del mundo en atracción de turistas», explica a LA RAZÓN Daniel Delmás, profesor de Turismo en la Universidad Europea de Valencia. Más aún, «ayudará en la estrategia de Madrid de posicionarse en el mundo e impulsará aún más el sector de la hostelería. No me parece que vaya a ser una inversión ruinosa», añade.

La llegada de la F1 también representa una buena noticia para Diego Sánchez de la Cruz, profesor de la Universidad Camilo José Cela. Cree que la inversión privada es necesaria para que no ocurra lo que en Valencia, en que la gestión pública quedó ensombrecida. Sin embargo considera que la economía madrileña «debe seguir volcada en los secretos de su éxito: la atracción de talento, la generación de un marco de libertad económica y el diseño de administraciones eficientes. La F1 no afecta negativamente a estos pilares y puede contribuir a aumentar la actividad económica».

Lo cierto es que, en su opinión, este hito permite visualizar la decadencia de Cataluña que, en muchos ámbitos, ha estado en lo alto del podio. «Madrid ha sabido recoger la oportunidad y es trágico y revelador que Barcelona no haya buscado una solución alternativa a su gran premio porque allí hay muchos más años de carreras. Es una métrica más que permite constatar cómo Madrid busca soluciones y que muchas de las decisiones que se toman en Cataluña, como la ampliación de su aeropuerto, está condicionada a cuestiones ideológicas. La F1 para Madrid sería la guinda del pastel en toda la gestión que se está realizando».

El evento será una catapulta para la marca Madrid y España. «Va a impulsar aún más la visibilidad y la notoriedad de la marca en el mundo, asociándola con valores y atributos muy positivos. La F1 la siguen más de mil quinientos millones de personas en el mundo, es decir, casi el veinte por ciento de la población mundial, que se van a ver impactadas con la marca Madrid (y la marca España) antes, durante y después de la carrera. Pondrá la marca Madrid en el mapa mental de muchas personas en el mundo que hasta ahora no la tienen como un referente en su radar. Hacia la marca Madrid se van a volcar las miradas y la atención de muchos millones de personas y eso es siempre muy positivo. A partir de ahí, el resto es muy sencillo, sólo hay que hacerlo todo bien», detalla José María Cubillo, profesor de Marketing Internacional de la universidad CEU San Pablo. «Reforzará su reputación, en particular, en lo relacionado con su capacidad de organizar y albergar grandes eventos, un área en la que tiene ya una larga y excelente trayectoria. Mejorará su atractivo de marca y ello hará que muchos turistas potenciales decidan visitar la ciudad y la Comunidad no sólo durante el evento».

Ahora lo importante sería que Madrid «sea proactiva ante el evento. El objetivo debería consistir en hacer que el “customer journey” comience mucho antes de la carrera. Es decir, es importante tratar de ampliar todo lo posible la estancia media. Además, es importante hacer que la población de Madrid la vea con sentido de orgullo y de pertenencia. Es necesario ilusionar a la población, para que se vuelque con ella».

En la misma línea, Kelly Cuesta, profesora de Marketing deportivo de la Universidad Europea, considera que «este evento no solo se trata de una competición deportiva; es una narrativa sobre progreso, innovación y sentido de comunidad. La Fórmula 1 puede ser un escaparate para mostrar al mundo lo mejor de España: nuestra capacidad de organizar eventos de alto nivel mundial, nuestra pasión por el deporte, y nuestro compromiso con la sostenibilidad. Es un catalizador para el turismo y la marca de la ciudad, atrayendo visitantes internacionales».

Cuesta cree que este evento «es un puente entre tradición y modernidad, donde la tradición e historia del automovilismo en España se une con la vanguardia tecnológica y la sostenibilidad. Un escaparate para innovaciones en áreas como movilidad urbana, gestión de eventos y tecnologías de reducción de emisiones. Es una oportunidad para celebrar nuestra diversidad y hospitalidad, invitando al mundo a experimentar la cultura española. La F 1 en Madrid no es solo un evento deportivo, es una celebración de lo que España puede ofrecer al mundo».