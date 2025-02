¿Es mi coche "histórico"? Estas son las condiciones que pone la DGT

Un reciente "error de coordinación" con la DGT dio como resultado que varios vehículos considerados históricos hayan sido multados por entrar en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, como Plaza Elíptica o Distrito Centro. Sin embargo, aunque sean contaminantes, son de los pocos que están exentos de sanciones.

¿Es nuestro coche histórico? Para saberlo, hay que recurrir al reglamento de la DGT. Según este organismo estatal, debe cumplir uno de estos dos requisitos: que sume al menos 30 años desde su primera matriculación o fabricación y que se encuentre en estado original, no pudiendo haber sufrido cambios en sus características o componentes principales como son motor, frenos, dirección, suspensión o carrocería; o que tenga un "interés especial", esto es, que se encuentre inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, declarado bienes de interés cultural o cuando el vehículo haya participado en algún hecho histórico o pertenecido a una personalidad.

En caso de cumplir con estas condiciones, el conductor deberá hacer los siguientes trámites. Si el vehículo ya está matriculado en España, no se encuentra dado de baja de manera permanente y tiene la Inspección Técnica de Vehículos en vigor, debe realizar el cambio de servicio a vehículo histórico (Grupo A); para aquellos vehículos que nunca han estado matriculados en nuestro país, o que el titular desee obtener una matrícula histórica por no corresponder la matrícula ordinaria asignada al vehículo con la fecha de fabricación o matriculación, entre otras excepciones, debe realizar la matriculación como histórico de vehículos no matriculados previamente y otras excepciones (Grupo B); en el caso de que el vehículo hubiera sido rescatado de un desguace, estuviera en situación de baja definitiva o no constaran datos previos del vehículo en la DGT, deberá, primero, rehabilitar el vehículo, y segundo, matricularlo como histórico de vehículos no matriculados previamente (Grupo B).