Esta es la condición para conducir tu coche sin etiqueta por Madrid este 2025

Hace tiempo atrás que se va hablando sobre las posibles excepciones y nuevas normas de la Zona de Bajas Emisiones de la Comunidad de Madrid. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado una prórroga de un año para todos aquellos coches sin etiquetas, que al parecer, podrán seguir circulando hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, esta medida incluye ciertas excepciones, dependiendo de si estás o no empadronado en Madrid.

Esta moratoria era una noticia muy esperada por parte de los conductores madrileños, pero sobre todo por los que se acercan a la capital por temas de trabajo. Aunque las cifras no son muy exactas, se calcula que en España hay en torno a 25 millones de coches matriculados, de los cuales 6 millones no tienen distintivo medioambiental. Es decir, los conocidos por la etiqueta A.

Como circular sin etiqueta si eres empadronado o residente en Madrid

Desde que se impuso la medida medioambiental contra la contaminación en Madrid en 2021, más de 400.000 coches no tienen derecho a circular por sus calles debido a que no tienen etiqueta. Ahora, una excepción les va a permitir volver a salir al asfalto de la capital. Sin embargo, parece ser que, de momento, no podrán renovar la tarjeta para el estacionamiento en las zonas SER.

Para poder circular sin etiqueta en Madrid, tanto el titular como el vehículo deberán estar empadronados en la capital, lo que significa que el coche pague el impuesto de circulación. Además, debe estar a nombre del titular desde antes de 2022. Estas nuevas medidas, durante los próximos 12 meses, permitirán a muchos madrileños poder seguir conduciendo sus coches.

Todas estas medidas no significan la eliminación total de la Zona de Bajas Emisiones, sino un simple periodo de pruebas donde se seguirá avisando a los conductores de ello. Cabe recordar que, los vehículos históricos, de personas con movilidad reducida, emergencias y/o Fuerzas Armadas, quedan totalmente exentos.

Como circular sin etiqueta si no eres residente en Madrid

Los propietarios de vehículos sin distintivo medioambiental, no residentes en Madrid, no podían circular por ninguna de las calles ni carreteras del término del municipio desde 2023. Desde entonces, los coches que no empadronados o que no abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) no salían, causando un gran problema a los conductores.

Un vehículo circula dos días después de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a 3 de enero de 2022, en Madrid, (España). Este 1 de enero ha comenzado en Madrid la ZBE, un espacio en el que tienen prohibida su circulación los vehículos que no posean la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico, salvo algunas excepciones. La zona incluye el interior de la almendra central de Madrid y la parte de la ciudad incluida en el perímetro que marca la M-30.

De momento, el Ayuntamiento ha aprobado tres excepciones a la prohibición de estos vehículos sin etiqueta de los no residentes en Madrid y, es probable que se puedan establecer alguna más en adelante: