Un conductor drogado y borracho arrolla a un motorista en la A-5 de Madrid y lo mata

Un grave accidente en la autovía A-5, a la altura del barrio madrileño de Campamento, se ha saldado con la muerte de un motorista. El siniestro tuvo lugar en el tramo afectado por las obras de soterramiento, donde un turismo arrolló violentamente al conductor de la motocicleta, que quedó atrapado bajo el vehículo y falleció en el acto.

La Policía Municipal de Madrid intervino de inmediato y sometió al conductor del coche a pruebas toxicológicas. Los resultados confirmaron la presencia de alcohol y drogas en su organismo, lo que derivó en su detención y posterior puesta a disposición judicial.

Los servicios de emergencia, incluido el SUMMA112, certificaron el fallecimiento de la víctima, un varón de mediana edad. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron labores de rescate, extracción del cuerpo y limpieza de la calzada, mientras los agentes iniciaban una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El impacto del accidente obligó a cortar completamente la autovía en dirección a Madrid y a cerrar parcialmente el sentido de salida, generando importantes retenciones. Las autoridades trabajan para determinar si el estado del conductor fue el único factor desencadenante o si influyeron otros elementos como la señalización de las obras.

Fuentes policiales confirmaron que el arrestado fue trasladado ante la autoridad judicial, siguiendo los protocolos establecidos en casos de accidentes con víctimas mortales. Por el momento, se mantiene la cautela institucional hasta que concluyan las diligencias.