El consejero madrileño Jorge Rodrigo dejará "durante unas semanas" sus funciones por enfermedad

El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha avanzado este martes que se apartará temporalmente del cargo y de la política por un proceso oncológico.

Así lo ha indicado durante un desayuno con periodistas celebrado en la Consejería del ramo en el que ha explicado que está siendo tratado en la sanidad pública y que en breve se someterá a una operación. Un problema de salud que le ha sido detectado durante una visita médica ordinaria.

De 53 años, Rodrigo ocupa desde 2003 esta Consejería, al frente de la cual lidera actualmente proyectos como el nuevo plan de choque de Vivienda, la automatización de la Línea 6 de Metro o la próxima apertura en noviembre de la 7B.

Debido a problemas de salud, dejará "durante unas semanas" tanto las funciones en la misma como la actividad parlamentaria para someterse a un proceso oncológico. También se apartará como presidente del PP del distrito de Salamanca. "Estoy con ganas, con ilusión y sobre todo con mucha fortaleza", ha explicado el propio Rodrigo, que ha resaltado la importancia de la prevención en cuestiones que afectan a la salud.

Previsiblemente, el Consejo de Gobierno de este miércoles será el último acto al que asista durante un breve periodo de tiempo. De momento, no se ha concretado quién le reemplazará.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado un mensaje de apoyo al consejero. "Querido Jorge Rodrigo, tienes a tu partido y a toda tu gente a tu lado para ganar esta batalla. Mucha fuerza amigo. ¡Vencerás! Un fuerte abrazo amigo mío", ha escrito en redes sociales.