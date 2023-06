Pasa que a Pablo Echenique y a Irene Montero les ha vetado Yolanda Díaz, en esa paella con cosas que es Sumar, y andan los pobres como jubilada desorientada a la salida del bingo, que no saben si van o vienen. Yo, si algo le envidio al progre (al progre pata negra, el criado con bellotas en urbanización de las afueras) es la capacidad para convivir con la incoherencia sin inmutarse siquiera. Hay que ser muy de izquierdas para hacerlo. Es un don. Qué digo un don: es un superpoder. Lo digo por Ione Belarra, que le parece supermal el veto, con una mano, y, con la otra, te firma un pacto sin condiciones. No vaya a ser que se quede ella sin ir de número cinco. Que la política es muy dura, pero peor es trabajar. Y lo digo también por los incondicionales, enfurruñados, que les parece fatal pero votarán a Sumar, esa base de pizza congelada a la que le han echado todo lo que se había quedado en el fondo de la nevera (una loncha reseca de jamón York, medio tranchete, un yogur de coco), porque peor es que gane la ultraderecha. Cabalgar contradicciones, que dicen los cursis, es muy de extrema izquierda. Solo así te lo puedes permitir. Es lo que tiene la superioridad moral, que no hay que dar explicaciones. Ni a ti mismo. Por eso puedes decir Diego, y luego digo, y luego Rodrigo. Por eso puedes ser la más feminista habiendo liberado violadores, o presumir de avances sociales cuando dejas un país más empobrecido. Incluso puedes permitirte llamar “ola reaccionaria” a un montón de compatriotas votando. Porque todo el mundo sabe que eres muy demócrata pero que lo peor de la democracia es que puede votar cualquiera.