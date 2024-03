Crece el Clúster del Videojuego: Valencia, Burgos y Móstoles se unen a Madrid

El Clúster del Videojuego, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, suma las incorporaciones de los ayuntamientos de Valencia, Burgos y Móstoles en su apuesta por elevar la industria del videojuego a nivel nacional y posicionar España como un referente del sector. No son los primeros consistorios que se unen al clúster; el Ayuntamiento de Málaga, desde su iniciativa ‘Polo de Contenidos Digitales’, fue uno de los socios fundadores.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, ha celebrado la noticia asegurando que la unión de estas ciudades supondrá “la creación de una industria fuerte y sólida del videojuego en España. Todos los nuevos miembros de este clúster de colaboración público-privada aportan ideas sobre cómo seguir avanzando para ser un referente europeo y mundial de este sector”.

Más de 70 socios

Además, el clúster ha dado la bienvenida como nuevos socios a las empresas Sura Gaming (empresa de desarrollo de videojuegos), Plug&Play (una plataforma global de conexión de startups con empresas), LaLiga Entertainment (una compañía de entretenimiento global fundada entre LaLiga, Port Aventra World y Kosmos centrada en videojuegos y parques temáticos), Klang Games (estudio alemán de videojuegos), Clarke Modet (empresa legal centrada en la protección de la propiedad intelectual), Etermax (desarrolladora de videojuegos argentina) y Aliot Innovation (consultoría de financiación I+D+i).

Gracias a estas incorporaciones y desde su constitución en septiembre de 2021, el Clúster del Videojuego ha ido sumando miembros hasta alcanzar actualmente los 71 socios que trabajan en distintos frentes dedicados a la industria del videojuego con el objetivo de posicionar esta industria y los eSports como uno de los sectores fundamentales en la capital y en el país, potenciando el tejido empresarial, alineando a la docencia con el sector para crear puestos de trabajo de calidad y reteniendo el talento creado másteres dedicados al videojuego.

Líneas estratégicas

Durante la celebración de la última asamblea de socios del Clúster del Videojuego se han repasado las líneas generales de trabajo para los próximos meses, centradas en consolidar y potenciar el clúster en visibilidad (aplicando mejoras en la comunicación, con la creación de espacios inmersivos en Madrid in Game y un nueva zona de asesoramiento en diversas materias en la que participan distintos miembros del clúster), networking (con planes de captación, dinamización y la creación de espacios para socios) y talento (colaborando con universidades para promover la formación continua de profesionales del sector y con una bolsa de empleo propia).

Se propuso, además, adherirse a la plataforma del Ayuntamiento Foro por Madrid, un lugar común para la discusión, análisis y propuesta de iniciativas, capaz de combinar la experiencia del mundo empresarial con la visión de una amplia representación de la sociedad civil para abordar retos y oportunidades de forma conjunta.

Los representantes del Campus del Videojuego, Madrid in Game, también participaron en la asamblea para presentar las líneas de colaboración estratégicas para 2024. Entre las cuales destacan: la tercera convocatoria del programa de emprendimiento Start IN up Program; la presencia de Madrid in Game en algunas de las principales capitales y ferias del sector para atraer inversores; o los continuar desarrollando proyectos como El Tardeo, Cazacracks e Hispanogaming en el ecosistema municipal.