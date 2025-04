La crisis Sol-Moncloa se enciende por la «desaparición» del delegado del Gobierno

El gran apagón ha oscurecido aún más la relación entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que se tuvo que poner al frente de la situación de crisis. Lo hizo después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solicitara al Ejecutivo central la Declaración de Emergencia de Interés Nacional. Sin embargo, la primera reunión de coordinación entre todas las administraciones locales y autonómica para abordar una situación de crisis que afectó a siete millones de madrileños no se produjo hasta casi doce horas después de que fallara la red eléctrica en todo el Estado. Es decir, desde las 12:36 horas que España se sume en la oscuridad hasta las 23:40 horas, el delegado del Gobierno no convoca a una reunión por WhatsApp.

A todo esto se une que a las 13:46 horas, la Dirección General de Protección Civil pide al Gobierno la Declaración de Emergencia de Interés Nacional pero, Madrid no recibe oficialmente la notificación de que se había aceptado esa situación hasta las 00:36 horas, es decir, 12 horas después del inicio del caos.

La reunión a la que es convocada Madrid, al igual que el resto de consejeros autonómicos con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, no se produce hasta las 21:50, tras nueve horas de apagón, y después de que los consejeros de Interior autonómicos estuvieran esperando al ministro a que se conectase por videoconferencia durante una hora, según la cronología facilitada por la Comunidad de Madrid.

Lo que causó extrañeza a muchos fue la «desaparición» del delegado del Gobierno durante horas y el «apagón informativo» de Francisco Martín, cuando es una persona especialmente activa en redes sociales. Mientras, no dejaban de sucederse mensajes de la Comunidad y del Ayuntamiento informando sobre cómo se estaba manejando la situación.

De hecho, la primera comunicación a la Prensa relacionada con el apagón no se produce hasta la 1:29 de la madrugada para informar de que había finalizado la reunión del dispositivo para hacer frente a la noche en nivel 3 de emergencia de Protección Civil, en la que habían participado el consejero de Interior, Carlos Novillo; la consejera de Sanidad, Fátima Matute; la vicealcaldesa, Inma Sanz; la subdelegada del Gobierno y los jefes de Policía, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

Para más inri, fue el consejero Carlos Novillo el que tuvo que ponerse en contacto con el delegado del Gobierno cuando se decretó el nivel 3 de emergencia por parte de Pedro Sánchez para solicitarle información sobre qué hacer. «La respuesta de Martín fue que esperase a que el ministro del Interior se pusiese en contacto con él», aseguran desde la Consejería de Interior. De ahí también que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya criticado la gestión «lenta y eficaz» por las horas en que se mantuvo a todo un país en negro. Ayuso criticó que no se garantizara el suministro con previsión y lamentó la imagen ante el mundo por el hecho de que «se fundan los plomos y no se sepa porqué». Igualmente pidió que se investigase porqué una parte importante de España estuvo sin luz hasta bien entrada la noche: «un país de luz no puede quedar a oscuras a ojos del mundo».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó haberse sentido «huérfano de explicaciones» por parte del Gobierno de España y criticó que la primera comunicación con él no se produjera hasta las 23:00 horas. Martín corrió entonces a defenderse y a tachar de «mentiras» las afirmaciones de Almeida, y aseguró que hubo un primer contacto entre las 14:30 y las 15:30 horas. «Tratar de engañar a la ciudadanía es indecente», dijo.

Mientras, Madrid no ha solicitado rebajar el nivel de emergencia porque «es una decisión que corresponde al ministro».