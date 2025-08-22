Cuatro guacamayos, rescatados de un piso turístico en Madrid

Dos ejemplares de guacamayo rojo o guacamayo aliverde (Ara chloropterus) y otros dos de guacamayo escarlata (Ara macao). Unas especies que se encuentran protegidas por el Convenio Internacional CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), y que se encontraban en un piso de alquiler turístico de Centro sin los cuidados adecuados. Agentes de la Policía Municipal de Madrid rescataron a los cuatro animales, cuyo propietario carecía de la documentación pertinente para este tipo de especies exóticas.

Efectivos de la Comisaría de Medioambiente de la Policía Judicial iniciaron una investigación el pasado 25 de julio que culminó a mediados de agosto con el rescate de estos animales. Cuando acudieron al local, los efectivos comprobaron que los animales presentaban signos de una grave falta de cuidados que podría afectar a su bienestar. Además, el dueño de los guacamayos carecía de la documentación reglamentaria para su tenencia.

Los ejemplares, que fueron examinados por veterinarios de la Junta de Distrito de Centro, fueron recuperados y trasladados a un centro de recuperación de aves exóticas. El propietario de los animales está investigado por maltrato animal y vulneración del CITES, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Madrid.