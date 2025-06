La Cuesta de Moyano celebra la libertad cultural de la Transición con una tertulia sobre cine y literatura

La Cuesta de Moyano se convierte este domingo en escenario de una tertulia dedicada al cine y la literatura de la Transición, enmarcada en las actividades conmemorativas del centenario de su emblemática Feria de Libros. Bajo el título "Generación Moyano", la charla reunirá a destacadas voces del panorama cultural español para reflexionar sobre el legado creativo de las décadas de los 80 y 90, una época de efervescencia cultural y apertura democrática.

El encuentro, que tendrá lugar a las 12:00 horas en la caseta 22, contará con la moderación de la guionista y crítica Isabel Vázquez, y la participación del cineasta José Luis Garci, el poeta y ensayista Luis Alberto de Cuenca, y la directora Paula Ortiz. Organizada por la Asociación Soy de la Cuesta, esta será la cuarta sesión del ciclo, que recorre distintas etapas históricas vinculadas a la vida cultural de Moyano.

La tertulia quiere rendir homenaje a una etapa en la que la Cuesta fue punto de encuentro para músicos, cineastas, pensadores, actores, periodistas y escritores, reflejo del ambiente de libertad creativa que marcó la Transición democrática. Además, se pondrá en valor su papel como escenario cinematográfico, al haber acogido rodajes de películas como Las bicicletas son para el verano (Jaime Chávarri, 1984), Soldados de Salamina (David Trueba, 2003) o Cerrar los ojos (Víctor Erice, 2023).

La jornada se completará con una actuación del quinteto The Jazz on Five!, que versionará temas icónicos de Alaska, Orquesta Mondragón o Chimo Bayo, evocando el espíritu musical de la época. Y como cierre de esta celebración literaria, el próximo viernes 28 de junio a las 12:00 horas tendrá lugar una visita teatralizada a cargo de la compañía Impromadrid, que recorrerá la historia y los rincones de este espacio único de la capital.