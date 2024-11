El culebrón de Más Madrid no tiene fin: ahora llega una "baja médica"

Un dolor de cabeza para las líderes "feministas" de Más Madrid. Otro. La diputada de la formación en la Asamblea, Loreto Arenillas, la misma a la que sus compañeros "relegaron" al lado de Vox para "castigarla", ha comunicado su baja médica a la Mesa de la Asamblea este lunes, en lugar de haber entregado su acta como anunció en un principio cuando le salpicó el caso Errejón.

Arenillas había comunicado su baja médica a su formación y hasta hoy no lo había hecho al órgano director de la Asamblea, por lo que puede ser sancionada por el reglamento de la cámara madrileña en el caso de que no acuda al pleno del próximo jueves, ya que sería la tercera sesión consecutiva a la que no acude sin justificación.

Una vez notificada a la Mesa de la Asamblea esta baja, este órgano deberá considerar, por mayoría de sus miembros, si la ausencia "está debidamente justificada" y podrá requerir al diputado para que, en el plazo de tres días, presente nuevo documento acreditativo de su situación en caso de que considere insuficiente el que hubiera presentado previamente.

En rueda de prensa, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha explicado que Arenillas comunicó al grupo esa baja y no habían hablado de ello antes "por respeto a la privacidad de la diputada" y lo que informó la diputada al grupo parlamentario fue "que no iba a venir porque estaba de baja".

Más Madrid ha cesado a la diputada de sus cargos parlamentarios, como portavoz del grupo en la Comisión de la Mujer y la ha relegado a vocal de su condición de portavoz adjunta en la Comisión de la Juventud, además de mover su escaño a la última fila del hemiciclo.

Arenillas lleva desde el pasado 28 de octubre sin aparecer por la Asamblea e informó a su grupo que no se presentará a las próximas sesiones.

El reglamento de la Asamblea entiende que hay justificación para dejar de asistir a las sesiones del pleno o de las comisiones "en los supuestos de fuerza mayor, cumplimiento de deberes públicos inexcusables, enfermedad debidamente acreditada, maternidad y paternidad, lactancia, y enfermedad grave de un familiar próximo".