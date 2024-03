El PP denuncia las maniobras del sanchismo para desviar a Madrid la atención del "caso Koldo"

Tres meses después de que Pedro Sánchez mencionara en su discurso de investidura a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano, Madrid ha vuelto a denunciar las maniobras socialistas para retorcer la realidad y criminalizar a los populares en la región. Esta semana, Moncloa y Ferraz se han empeñado a fondo para poner a Madrid frente al ventilador y desviar así la atención del caso Koldo, según critican en las administraciones del PP. Si Sánchez coló entonces sin pudor a la familia de Ayuso en su investidura, consciente del archivo de las denuncias por parte de la Fiscalía, ahora ha querido cambiar la dirección por la que transcurre la trama de corrupción que salpica al Ejecutivo. Conscientes de la ausencia de “caso” en la Comunidad, los socialistas han abierto el foco al incluir también al alcalde en la batidora de descomposición. Ayuso y Almeida han denunciado las maniobras del Gobierno en su huida hacia adelante y exigen la asunción de responsabilidades.

El sanchismo ha incrementado la presión sobre Madrid según se han ido conociendo más detalles del sumario de la trama. El miércoles, el presidente del Gobierno lo volvió a hacer y acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llegar a la Presidencia del partido para "tapar" la corrupción ya que su antecesor, Pablo Casado, "cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad". Ya lo advirtió la presidenta el día anterior. “El PSOE va a echar tinta de calamar en el caso Koldo”. Consciente de la estrategia de Moncloa y Ferraz, la dirigente popular avisó de que “harán lo que haga falta para hacer daño y para retorcer las cosas”, como la comisión de investigación anunciada para revisar los contratos de compra de mascarillas en todas las Administraciones. El Grupo socialista se erige como impulsor de la investigación de las compras de material durante la pandemia, una “excusa” para poner en la diana a la presidenta madrileña, cuyo grupo parlamentario denunció lo que hoy es el caso Koldo.

Ayuso ha insistido en que la trama socialista nada tiene que ver con la circunstancia de su hermano por mucho que el presidente del Gobierno intente llevar a cabo una “venganza personal”. “Uno no fue ni siquiera un caso y lo otro está siendo un grandísimo escándalo”. Con más de 20 detenciones, contratos que superan los 50 millones de euros y el exministro Ábalos en el centro del caso, en el PP de Madrid ironizan con que el sanchismo quiera salpicar a los demás. Las carcajadas del presidente, dicen, se han tornado en esa rigidez mandibular con la que contestó. “¿…pero de quién depende la Fiscalía?

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha criticado la estrategia de criminalización de los socialistas para tapar la investigación, que salpica a varios ministerios y comunidades gobernadas por el PSOE. "No es lo mismo ser víctima que autor de un delito", dijo el regidor tras ser citado en varias ocasiones por el ex ministro Ábalos.

El que fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE, quien le ayudó a asaltar Ferraz en el Peugeot y ahora ocupa el Grupo Mixto en el Congreso, ha puesto a Almeida en la diana de la mayoría de sus declaraciones esta semana.

En su periplo informativo, el suspendido de militancia ha reiterado la diferencia de trato que a su juicio existe entre el caso Koldo y el escándalo “Mascarillas”, encabezado por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, que afectaba al Ayuntamiento de Madrid. “Mi mano derecha no está imputada, mi mano izquierda no está imputada, no hay nadie del Ayuntamiento que esté imputado", recordó el regidor que añadió que "es cierto que nos estafaron y he dicho muchas veces que lo siento de corazón, pero ser las víctimas de un delito no es lo mismo que ser el autor de un delito”.

El alcalde ha advertido de la insostenible situación del Gobierno que sus socios de Sumar han hecho más visible con su silencio. Los aliados de Yolanda Díaz han mantenido un perfil bajo, conscientes de que su urgencia es mantener la amalgama de siglas a flote tras la catástrofe electoral en Galicia, la tierra de la jefa de filas. Ella sí ha nombrado expresamente al hermano de la presidenta madrileña. "En lo peor de la pandemia necesitábamos gente a la altura, no personas que se aprovecharan de la emergencia para hacer sus negocios. Da igual que se llame Koldo o Tomás Díaz Ayuso: hay que condenarlo y depurar responsabilidades. Sea quien sea y tenga el carnet que tenga", afirmó en sus redes sociales, igualando la investigación y los tentáculos del caso Koldo con unos hechos archivados. “Todo estaba en A”, subrayó Ayuso esta semana con ironía para defender la gestión de su hermano.

Después del batacazo en los comicios gallegos, la vicepresidenta ha esperado a ver la evolución de la hemorragia socialista para colarse en la agenda gracias a Ayuso. Sus aliados en la Asamblea de Madrid, Más Madrid, también han ensayado su momento de gloria al registrar una comisión de investigación para rastrear la compra de material durante la pandemia. “No vamos a consentir que quieran esconder la corrupción del Gobierno bajo una falsa comisión de investigación” con el fin de “hacernos creer que las cosas se hicieron mal en todas partes. No es verdad”, recordó el número dos de Ayuso en la Cámara madrileña, Carlos Díaz-Pache. El portavoz ha reclamado a Más Madrid que le pida a su ex líder aupada a ministra de Sanidad, Mónica García, que se esfuerce por investigar en su Departamento para conocer “qué ocurrió” en la compra de material. Tras la denuncia de los contratos del Departamento de Ábalos por parte del PP, le ha faltado advertir: “Ahí lo dejo”.