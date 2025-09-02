Acceso

Detenidos dos internos del centro de menores La Cantueña, en Fuenlabrada, por agredir a una educadora

Estos individuos han mordido, golpeado y amenazado de muerte a la educadora

Fachada principal del centro de acogida de menores migrantes no acompañados, la Cantueña en Fuenlabrada
Fachada principal del centro de acogida de menores migrantes no acompañados, la Cantueña en Fuenlabrada. David JarDavid JarFotógrafos
  • Miranda Valliniello
Dos menores extranjeros, que entraron en España de manera irregular, y que ahora están en el centro de menores La Cantueña, en Fuenlabrada, han sido detenidos por agredir, morder y amenazar de muerte a una educadora.

Al parecer, la trabajadora, de 30 años, fue lesionada en un dedo. Tras recibir la llamada de los trabajadores, la Policía Municipal acudió a dicho centro.

Los menores de 17 y 16 años están acusados de un presunto delito de lesiones y graves amenazas.

Un altercado que se suma a otro reciente, en el que un interno del centro de Hortaleza, también menor extranjero no acompañado, fue detenido y está investigado por la presunta violación de una niña de 14 años en un parque de ese barrio.

