Detenidos dos internos del centro de menores La Cantueña, en Fuenlabrada, por agredir a una educadora

Dos menores extranjeros, que entraron en España de manera irregular, y que ahora están en el centro de menores La Cantueña, en Fuenlabrada, han sido detenidos por agredir, morder y amenazar de muerte a una educadora.

Al parecer, la trabajadora, de 30 años, fue lesionada en un dedo. Tras recibir la llamada de los trabajadores, la Policía Municipal acudió a dicho centro.

Los menores de 17 y 16 años están acusados de un presunto delito de lesiones y graves amenazas.

Un altercado que se suma a otro reciente, en el que un interno del centro de Hortaleza, también menor extranjero no acompañado, fue detenido y está investigado por la presunta violación de una niña de 14 años en un parque de ese barrio.