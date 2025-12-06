Diecinueve vecinos atrapados en el incendio de un bloque de la avenida San Diego, en Madrid

Un incendio declarado de madrugada en un bloque de viviendas de la avenida San Diego, en el distrito de Puente de Vallecas, ha puesto en alerta al vecindario y ha movilizado un amplio dispositivo de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Samur-Protección Civil. El fuego, que se inició en el cuarto de contadores del edificio, dejó atrapados a 19 vecinos, que tuvieron que ser rescatados ante la imposibilidad de abandonar por su propio pie el inmueble a causa del humo que inundaba el portal y la caja de escalera.

El aviso se produjo sobre las 5:00 horas de la madrugada, momento en el que varios residentes alertaron de la presencia de humo y de la imposibilidad de salir de sus viviendas. A la llegada de los bomberos, el incendio se encontraba “plenamente desarrollado”, según explicó Rodrigo Barredo, oficial de guardia de Bomberos Madrid. La intervención se complicó desde el primer momento: el origen del fuego estaba en la planta baja, en el espacio donde se encuentran los contadores eléctricos, justo en la zona que da acceso a la única salida del edificio.

Los efectivos observaron que en el cuarto de contadores había una cama, un elemento que no debería estar en un espacio de instalaciones y que favoreció la propagación del fuego. Aunque las causas están aún por determinar, la presencia de ese objeto supuso un riesgo añadido, tanto por su fácil combustión como por la acumulación de materiales que dificultan el confinamiento del incendio en un punto tan sensible del edificio.

A pesar de lo aparatoso del suceso, los bomberos lograron sofocar el fuego con rapidez, evitando daños estructurales mayores. Sin embargo, la distribución del inmueble y el volumen de humo generado convirtieron la evacuación en el principal desafío. El humo había afectado a todo el bloque, lo que dejaba a muchos vecinos sin salida segura. Por esta razón, los equipos tuvieron que acceder vivienda por vivienda, asegurando cada rescate para evitar intoxicaciones por inhalación.

En total, 19 personas fueron rescatadas, todas ellas en estado leve, según Emergencias Madrid. Nueve de estos vecinos tuvieron que ser evacuados a través de la fachada, utilizando equipos específicos ante la imposibilidad de descender por una escalera completamente inundada de humo. La operación demandó coordinación constante entre bomberos y sanitarios, que atendieron de inmediato a quienes presentaban síntomas de intoxicación.

Los vecinos fueron valorados por Samur-Protección Civil, que confirmó que todos ellos presentaban inhalación leve de humo. Ninguno llegó a requerir traslado hospitalario.