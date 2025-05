Las elecciones del Colegio de Arquitectos de Madrid, en manos de un juez

El proceso electoral del Colegio Oficial de Arquitectos (COAM)se encuentra ya en los tribunales después de que la Mesa Electoral decidiera desestimar la candidatura del que hasta ahora era decano del Colegio profesional, Sigfrido Herráez. La Mesa Electoral proclamó en la tarde del lunes como único candidato al arquitecto Jesús San Vicente, lo que ha desatado una tormenta de recursos legales y acusaciones por parte del equipo de Herráez al verse fuera de las elecciones a la institución previstas el próximo 27 de mayo.

Herráez, que ha estado al frente de la institución durante los últimos años, no esconde su sorpresa ni su indignación: «Lo más grave es que no ha habido una explicación jurídica. Se nos ha dicho que estamos fuera por los estatutos, pero sin un informe, sin un razonamiento legal. Eso no se puede aceptar en un proceso democrático».

Y es que, según el hasta ahora decano, la decisión de excluir su candidatura «no solo carece de fundamentos jurídicos claros, sino que se ha negado deliberadamente la entrada al asesor legal designado por el Colegio de Abogados, cuya presencia fue literalmente rechazada en una reunión clave», detalla a LA RAZÓN. El núcleo del conflicto gira en torno a la interpretación de los mandatos. Desde la Junta Electoral se argumenta que Herráez ya ha cumplido dos legislaturas y, por tanto, no podría volver a presentarse, según la interpretación que hace de los estatutos. Él lo niega rotundamente: «Llevamos un mandato completo (de tres años) y uno inconcluso de un año y medio. Eso no son dos legislaturas. Lo dicen tres informes de bufetes jurídicos de primer nivel: Cremades, García Trevijano y Carlos Vidal, catedrático de Constitucional y miembro de la Junta Electoral Central. ¿Y qué ha hecho la mesa? Nada. Ni responder». La última palabra sobre si Sigfrido Herráez puede o no presentarse la tendrá un juez que podría pronunciarse este mismo viernes. Y es que se ha solicitado una medida cautelar ante el juzgado de lo contencioso-administrativo para que su candidatura sea admitida provisionalmente y los 11.000 colegiados puedan votar. «Lo que defendemos ahora es la democracia interna, el derecho a elegir. Que voten, aunque sea 2.000 o 3.000 personas, pero que elijan», insiste.

A la exclusión de su lista se suma, según afirma Herráez, la sorpresa de ver cómo «ayer por la tarde aparecieron otros dos sobrinos más» en la lista del único candidato proclamado, una circunstancia que ha generado recelos entre varios colegiados que han presentado recusaciones. «Yo no tengo nada que ver con eso, pero muchos me han escrito porque se sienten incómodos y nadie les da respuestas». «Aquí se está jugando algo más que una elección: se juega la legitimidad y la libertad de los colegiados», afirma Herráez.

Otros colegiados han puesto en duda la imparcialidad de Herráez por su insistencia en que en el proceso electoral hubiera un asesor del Colegio de Abogados (ICAM). «Es sospechoso», dicen dado que el actual decano del ICAM y Sigfrido Herráez como decano del COAM «están estrechamente relacionados a través de la Presidencia y la Vicepresidencia de la Unión Interporfesional de la Comunidad de Madrid (UICM), que agrupa a todos los colegios profesionales».