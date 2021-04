Rocío Monasterio se reafirma en su denuncia de los “menas” con una noticia de una violación en Parla

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este miércoles en la veracidad de sus mensajes sobre los menores extranjeros no acompañados tras la polémica creada con la cartelería que ha desplegado la formación en la estación de Cercanías de Sol.

Monasterio insistió esta misma mañana en lo dicho y lo apoyó en Twitter con una noticia de una violación sobre la que se acusa a dos individuos magrebíes.

La líder de Vox afirmó que: “no saldrá en las tertulias ni llegará a las casas de quienes promueven la inmigración. Pero no hemos venido a gustarles a ellos, con Vox los barrios volverán a ser seguros”.

Así, a través de sus redes sociales, ha publicado una serie de documentos con acuerdos de Gobierno en la Comunidad de Madrid para demostrar que se paga “una media de 4.741,24 euros al mes por mena”.

También ha reaccionado a esta polémica el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, que ha expresado que “lo peor de todo” es que a ningún político ‘progre’, tertuliano o periodista “le escandalice que una de nuestras abuelas, de esa generación que levantó España, pueda cobrar 426 euros/mes”.

“Quieren dilapidar todo lo que nuestros abuelos construyeron. Lo impediremos”, ha trasladado a través de su cuenta de Twitter, a lo que ha añadido en relación al cartel que “la verdad no es delito”.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, visitó ayer por la tarde el barrio de Hortaleza exigiendo “seguridad y libertad” en las calles “destruidas por la izquierda que importa menas e ilegales mientras discrimina a los españoles y destruye sus barrios”.

Abascal pidió también a la candidata del PP a las elecciones madrileñas, Isabel Díaz Ayuso, que, si cree que los menores extranjeros no acompañados necesitan protección, que acepte la propuesta de la formación: “Con sus padres, en sus países y, si son delincuentes y no son menores, en las cárceles de sus países. Pero fuera de España”, insistió. Vox ha criticado a través de su cuenta de Twitter las pintadas que han aparecido en los carteles que había desplegado la formación en la estación de Cercanías de Sol en los que comparaban las cantidades que reciben los menores extranjeros no acompañados y algunos ancianos de la Comunidad de Madrid.

Así, el partido he reprochado que siempre se actúe con “violencia”. “No saben responder de otro modo”, ha asegurado, después de la polémica creada por el cartel de Vox en el que sostiene que a los menas en Madrid se les da 4.700 euros, mientras que algunos ancianos reciben 426 de pensión.

“No obstante, somos Vox y no daremos un paso atrás. Vamos a seguir mostrando la realidad por todo Madrid. Seguiremos diciendo que si son menores, con sus padres en sus países. Y si son delincuentes a sus cárceles”, han expresado desde la formación.

La Fiscalía de Madrid ya ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio por parte de Vox en este cartel electoral, han confirmado fuentes fiscales.

Además, Rocío Monasterio ha criticado que en la Sanidad madrileña “se están colando muchos inmigrantes ilegales que acaban de saltar la valla lanzando cal a la Guardia Civil”.

Además, se ha reafirmado también en “¿qué es esto de la Sanidad Universal y de que en Madrid se atienda a todo el mundo sin facturarle? No puede ser que las cifras suban, suban y suban y pasemos en 2015 de noventa mil y pico inmigrantes atendidos a que este año podamos acabar con 160.000”.