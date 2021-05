Los resultados de las elecciones en Madrid, en mapas y gráficos

Partido más votado en cada municipio en Madrid

La victoria inapelable de Isabel Díaz Ayuso le permite firmar el mejor resultado para el PP madrileño desde la crisis del bipartidismo y la convierte en la segunda presidenta autonómica popular, junto al gallego Alberto Núñez Feijoó, que gobierna en solitario; caso de la Región de Murcia aparte.

Los datos que dejó la jornada electoral de este martes son arrolladores: Ayuso logró más que doblar sus escaños, al pasar de 30 a 65, sumó el apoyo de 900.361 electores, se comió a Ciudadanos y, en solitario, obtuvo más apoyo que toda la izquierda junta, por lo que solo necesita la abstención de Vox para gobernar.

El partido de Santiago Abascal y su candidata en Madrid, Rocío Monasterio, han dejado claro que facilitarán la investidura de Ayuso, por lo que el objetivo que se marcaron los populares, un Gobierno monocolor, se cumplirá, aunque necesitarán negociar con Vox para aprobar, por ejemplo, los presupuestos.

Ayuso ha entrado así a formar parte de la reducida nómina de presidentes autonómicos que tienen más del 40 % del voto y gobiernan solos, aunque en su caso, y a diferencia del resto, no logre la mayoría absoluta.

En ese círculo solo se codea con un compañero de partido, Feijóo (47,9 % de voto y sin presencia de Cs y Vox en Galicia), a quien a menudo se caracteriza como su modelo opuesto, mientras que en el PSOE solo dos dirigentes autonómicos gozan de mayoría en solitario: Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y Guillermo Fernández Vara en Extremadura.

El PSOE ha cosechado en las elecciones autonómicas de Madrid de este martes su peor resultado histórico en esta región, con ‘sorpasso’ en el liderazgo de la izquierda incluido, por parte de Más Madrid, lo que supone inevitablemente una derrota también para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de sus intentos de distanciarse en la recta final de la contienda electoral.

Con el 99% de los votos escrutados, la candidatura de Ángel Gabilondo ha sacado 24 escaños y menos del 17% de los votos -unos 610.000-. De este modo, se han dejado en esta cita 13 escaños, 275.000 votos y 10 puntos, el mayor batacazo de su historia. Además, los socialistas han perdido por primera vez el liderazgo en el bloque progresista: la nueva opción que representa Más Madrid, les ha superado en votos, aunque haya empatado en escaños.

El resultado del PSOE se suma además a los malos resultados cosechados por sus socios en el Gobierno central de Unidas Podemos, y que incluso han llevado al exvicepresidente Pablo Iglesias a anunciar que deja la política. La apuesta del líder ‘morado’ de dejar el Ejecutivo para salvar a su formación en Madrid sólo ha conseguido sumar tres diputados, quedando en quinto puesto, por detrás incluso de Vox, y 14 por debajo de Más Madrid.

Los socialistas nunca habían bajado de los 32 asientos que sacó Joaquín Leguina en 1995, en las elecciones en las que el PSOE perdió la puerta del Sol tras 12 años de gobierno socialista, y el PP, entonces con un joven Alberto Ruiz Gallardón, comenzó su racha en Madrid que dura ya 26 años.

También ha registrado su mínimo en votos, muy por debajo de los 786.297 que sacó Tomás Gómez en las elecciones de mayo de 2011, que tuvieron lugar días después de que el movimiento 15M tomara Sol y otras muchas plazas españolas, con España en plena crisis y el sistema bipartidista comenzando su declive.

Lejos quedan los 51 escaños y el 50,7% de los votos -1,18 millones- que les dieron la mayoría absoluta en las primeras elecciones autonómicas de 1983, en las que el PSOE logró el primer puesto y su candidato Joaquín Leguina se convirtió en el primer presidente de la Comunidad de Madrid.

Sus resultados de este martes también contrastan, y mucho, con los 47 diputados y los 1,2 millones de votos que logró Rafael Simancas en las elecciones de Madrid de mayo de 2003, su máximo histórico en papeletas. En esos comicios, el PSOE se resarció de esa debacle del 95, de la que ya había comenzado a recuperarse en las anteriores autonómicas, las de 1999.

No obstante, en esas elecciones de mayo de 2003 no pudieron sacar al PP de la Puerta del Sol por culpa del polémico ‘tamayazo’. Y en la repetición electoral de octubre de 2003, la candidata del PP Esperanza Aguirre logró la que sería su primera victoria de varias y, con ella, llegó un nuevo declive del PSOE, que tocaría fondo en mayo de 2011 con 36 escaños, todavía por encima que los 24 de este martes.

En las elecciones de mayo de 2015, las primeras a las que se presentó Gabilondo, el PSOE logró mejorar ligeramente sus resultados con 37 escaños. También consiguió resistir el surgimiento de Podemos, alejando la amenaza de ‘sorpasso’ que ya comenzaba a planear.

Ese temido ‘sorpasso’ de Podemos sí llegó para el PSOE de Madrid en las elecciones generales que tendrían lugar meses después, en diciembre de 2015, cuando no sólo los de Pablo Iglesias superaron a los socialistas en la Comunidad, sino también Ciudadanos. En la repetición electoral de 2016, les volvió a superar Podemos en Madrid.

El PSOE logró en 2019 recuperar el liderazgo en Madrid y superar incluso al PP en las generales de abril, en las que el presidente Pedro Sánchez ganó las elecciones, casi un año después de haber llegado a Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Un mes después, en las elecciones autonómicas de Madrid de mayo 2019, Gabilondo ganó las elecciones y logró que el PSOE-M superara al PP por primera vez desde el 83, con 37 escaños y 884.218 votos (el 27,3%). No obstante, no logró formar gobierno, al no sumar mayoría absoluta con Unidas Podemos --que cayó de 27 a 7 escaños-- y con Más Madrid, una escisión del partido morado que irrumpió con fuerza, con 20 asientos, y que dos años después ha superado a los socialistas.