Resultados elecciones Madrid | El enigmático mensaje de Pablo Iglesias en Twitter tras su dimisión: “Si vienes a por el rey, mejor no falles”

“No contribuyo a sumar. Dejo todos mis cargos, dejo la política de partido. No voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política”. Con estas palabras anunció anoche su dimisión el ex vicepresidente segundo del Gobierno y ya ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras los malos resultados electorales de la izquierda en Madrid. Desde ese momento, al filo de la medianoche, nada más. Ni una palabra.

Ahora, Iglesias ha renunciado a sus cargos también en Twitter y ha cambiado su biografía por una frase enigmática que cobra un doble sentido tras las elecciones. “You come at the king, you best not miss” (”si vienes a por el rey, mejor no falles”, en español) dice su nueva ‘bio’. La frase es del personaje de la serie ‘The Wire’ Omar Little, quien la pronuncia en el episodio 8 de la temporada 1 para burlarse de quienes han intentado matarle, tal y como cita Iglesias en su perfil. En la traducción al español, Omar Little dice: “Tratándose del rey, mejor que no falles”.

Iglesias denunció anoche que, al margen de los resultados electorales, lo que le ha llevado a tomar esta decisión es haberse “convertido en un chivo expiatorio”, lo que ha hecho que su “papel para que mejore la democracia” esté “enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia”.

Esta cita se puede leer como un dardo envenenado hacia los que celebran su marcha, su “muerte” política, como los que quieren acabar con la vida de Omar Little en ‘The Wire’. Todavía está por ver cuál será el papel de Iglesias en la política, ya que anunció que deja “la política entendida como política de partido, como política institucional”.

Su dimisión ha generado multitud de reacciones dentro y fuera de la política. Cargos públicos, deportistas, famosos y usuarios anónimos han mostrado su opinión en redes, convirtiendo a Pablo Iglesias en tendencia desde que anunciara su renuncia.