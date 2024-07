Emilio del Río: «El latín es un instrumento de libertad porque forma ciudadanos críticos»

Emilio del Río (Logroño, 1963) vino a estudiar a la Universidad Complutense en los años ochenta, en plena Movida, y ahora tiene claro que la capital española no era un destino: era un origen. Esta idea le viene de «Madrid», de Andrés Trapiello, y recuerda las palabras exactas del inicio de la obra —«ese día pudo parecerle a uno que Madrid era un destino, pero ahora veo claro que era un origen»— tras consultarlas en su teléfono. «Esto [el móvil] va a acabar con nuestra memoria», bromea. También con su tiempo: del Río, que es desde 2019 el Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, aprovecha algún momento suelto de la entrevista, realizada en el cuartel del Conde-Duque, para responder correos electrónicos: «Si no vas achicando el agua, se te hunde el barco». No ha encallado esa nave: desde que ocupa el cargo, el escritor y doctor en Filología Clásica ha publicado cuatro libros de divulgación. El último es «Pequeña historia de la mitología clásica» (Espasa, 2023), con el que pretende «enseñar divirtiendo» y que te «ayuda a entender la historia cultural de Occidente».

Su reciente publicación recoge narraciones, en las que el autor utiliza el recurso de los diálogos, sobre los mitos clásicos: desde los dioses olímpicos hasta las criaturas fantásticas o la Guerra de Troya. Son «historias maravillosas, fascinantes que te atrapan porque viajas a lugares increíbles, te montas en caballos alados, luchas contra un monstruo de un solo ojo en la frente», dice del Río con la pasión de quien lleva dedicándose muchos años a promulgar la cultura clásica. Desde 2019 ha publicado en Espasa cuatro libros de divulgación: «Latin Lovers. La lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta» (2019), «Calamares a la Romana. Somos romanos aunque no nos demos cuenta» (2020), «Locos por los clásicos. Todo lo que debes saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma» (2022).

El escritor hace suyo el principio latino «docere delectando» (enseñar divirtiendo) y el libro está narrado en «clave de humor», tanto el texto como las ilustraciones de Julius (Julio Carabias Aranda). Y es que la «mitología es divertida», considera del Río. Además, «es un libro de autoayuda, pero de autoayuda de la buena. Porque hay mucha autoayuda de charlatán de feria». Para el escritor, «los mitos te sirven para la vida porque reflejan la condición humana: la bondad y la maldad, la generosidad y la avaricia, la lealtad y la traición». Y pone el ejemplo del mito de Midas –el Rey que pidió el deseo de que todo lo que tocaba se convirtiera en oro y que acabó arrepintiéndose–, que «te enseña que en la vida lo más importante no es acumular riquezas, sino que hay otros valores».

Este libro, para el divulgador, tiene varias utilidades.«Te ayuda a entender la historia cultural de Occidente», ya que «sin la mitología no se entiende la literatura, el arte, la música, la pintura de hace 3.000 años». También, te sirve para la innovación. «¿Cómo que la mitología clásica sirve para la innovación? Ya decía Einstein que solo hay una cosa más importante que el conocimiento que es la imaginación, porque el conocimiento tiene límites y la imaginación no. Y sin imaginación no hay innovación. Es la innovación la que nos ha permitido salir de las cavernas». Por eso, «es un libro que sirve para el futuro en la medida en la que despierta la imaginación».

Su camino en divulgación comenzó con la «idea loca» de la periodista Pepa Fernández de producir un «espacio de latín» en Radio Nacional. El escritor hace junto con la periodista la sección «Verba Volant» [las palabras vuelan] todos los domingos por la mañana en el programa No es un día cualquiera. Por este, del Río es conocido en los institutos españoles. «Miles de chavales lo escuchan todas las semanas en clases».

Por ello, cree que en España existe «demanda» pero hay «una anomalía en la oferta del latín, del griego y de la Cultura Clásica en el Bachillerato y en la ESO». Y añade: «En los grandes países de Europa –España lo es y, por tanto, nos tenemos que comparar con los grandes países de Europa–, como Reino Unido, Italia, Alemania o Francia y ahí se estudia más y esto es lo que hace que estos grandes países sean grandes países. Y es que del Río considera que «el latín nos hace libres, es un instrumento de libertad porque forma ciudadanos con más conocimiento, por tanto, con más capacidad de decisión y, por tanto, críticos y libres».

Madrid, una ciudad abierta

Emilio del Río recuerda la película del director Roberto Rossellini «Roma, ciudad abierta» para hablar de la misma forma sobre Madrid. «Los años de la Movida fueron fantásticos, años de una libertad creativa extraordinaria, recién salido este país de los años oscuros». Y cree que hoy también vive una fase de creatividad notable. «Madrid está viviendo ahora mismo también una época de ebullición creativa y de libertad. Madrid es libertad. Estamos en un momento extraordinario, de energía vital. Me encanta callejear por la ciudad». Por eso, aunque sus padres fueran pastores que emigraron de Soria, el escritor se siente madrileño. Ya había estado en la capital antes de venir a estudiar, pero fue en sus años de la Complutense cuando «decidió» que se iba a quedar. «En Madrid todos tenemos doble nacionalidad».