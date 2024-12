Engracia Hidalgo: «Sánchez ha subido 81 veces los impuestos; una tasa más, no es problema para él»

En una semana, Cibeles aprobará sus presupuestos para 2025. Los sextos que presentará Martínez-Almeida y los segundos que saldrán adelante con mayoría absoluta. Detrás de todos ellos siempre ha estado Engracia Hidalgo. La delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, «calculadora» del equipo de Gobierno, explica a LA RAZÓN las principales novedades y, también, las inesperadas dificultades

Si tuviera que resumir a un madrileño cómo se van a emplear esos 6.277 millones, ¿en qué diría que lo va a notar?

Le diría que, gracias a estos presupuestos, vamos a intentar que su día a día sea lo más fácil posible. Que salga y las calles estén limpias; que el parque de enfrente esté arreglado; que coja el autobús a su hora; que la zona de juegos del parque esté bien; que si tiene que ir a servicios sociales y pedir una ayuda a domicilio sea factible; que si llama al Samur, sabe que en ocho minutos tiene allí a la ambulancia... Y así, un increíble desglose de servicios públicos que conforman la política de lo cotidiano. Cuando funcionan casi no se notan, pero si fallan... En los presupuestos, detrás hay muchos números, pero siempre hay personas. También les diría que lo vamos a hacer con sostenibilidad económica, sin incrementar la deuda, bajando impuestos, apostando porque la sostenibilidad medioambiental sea un eje básico. Y muy importante: no vamos a dejar atrás a los más vulnerables: las políticas de empleo, las políticas sociales, las políticas de vivienda... Desde que llegamos, el gasto social por habitante ha crecido en un 30 %, a pesar de que la población lo ha hecho en 194.000 personas.

El capítulo de inversiones es el más cuantioso de los últimos 16 años. ¿Se debe principalmente al soterramiento de la A-5?

La A-5 supone 125 millones, pero son más de 650 lo que tenemos presupuestado en inversiones totales. Yo dividiría las inversiones en tres bloques. Por un lado, los grandes proyectos transformadores de ciudad, que tienen un impacto importantísimo, como es la A-5, la cubrición de la M-30 en Ventas y el soterramiento en la Castellana. Luego, los proyectos que se hacen todos los años: asfaltado, aceras, replantar los árboles... lo que hace que la ciudad esté bien. Y por último, los proyectos de cohesión y que hacen barrio: equipamientos culturales, deportivos, educativos... Es un presupuesto inversor, pero también soporta la calidad de los servicios públicos.

La oposición critica que solo un 3 % se destine a vivienda. Dicho así, suena a poco.

Me encantaría que los que critican, además, construyeran alguna casa de vez en cuando. De protección oficial o con algún tipo de protección. Sólo hay que mirar los antecedentes de Más Madrid cuando gobernó. Pero yendo a lo positivo, la apuesta por la vivienda ha sido definitiva. La EMVS va a contar en 2025 con un parque de 10.000 . Tenemos en diferentes fases de ejecución 4.185, de las cuales finalizarán 865. Además, se ha puesto en marcha un programa de colaboración público-privada: la EMVS pone su suelo a disposición del sector privado, se hace un concurso y se construyen casas por parte de empresas privadas. Después, se alquilan durante un número de equis años por un coste debajo del de mercado, referenciado por el salario medio y la renta media del barrio en el que vivas. Me parece una salida importantísima para la gente joven. Y en ese régimen tenemos 2.200 viviendas.

No sé si ha echado de menos en la oposición críticas a Pedro Sánchez por incumplir su promesa de vivienda pública.

Cada vez que el presidente habla de vivienda, no sé si son las mismas de antes que no ha hecho y que las va sumando, o es una cifra nueva. La vivienda es un problema de todos los españoles. Y deberíamos trabajar conjuntamente las administraciones para conseguir que se vaya resolviendo. Lo que no vale es criticar con la boquilla y, cuando te toca gobernar, no ejecutar.

Estos son unos presupuestos marcados por el «tasazo» de basuras: 256 millones que ustedes van a contrarrestar con una nueva bajada del IBI.

Si la tasa de basura no hubiera sido obligatoria por ley, no la habríamos puesto. Así de claro. Lo es por una ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 y que obliga a que todos los ayuntamientos, antes de abril de 2025, tengan esa tasa. La podríamos haber puesto en 2023 y 2024. No la pusimos. Hemos sido los más restrictivos a la hora de configurarla. Dicho esto, hemos mantenido nuestra bajada de impuestos año tras año y lo cierto es que, si no hubiera estado Martínez-Almeida, los madrileños pagarían 220 millones de euros más en 2025. Y todos estos años, los madrileños nos hemos ahorrado 1.027 millones en impuestos. Además, las formas son inconsistentes e irresponsables, porque la regulación que se ha hecho, en un artículo de tres párrafos, hace que cada ayuntamiento la esté aplicando de forma diferente, lo cual conlleva muchísima inseguridad jurídica. El tema de los impuestos es muy serio y hay que regularlo con rigor. Y en eso estamos todos los ayuntamientos de acuerdo porque, independientemente del color político, en la Federación Española de Municipios se ha hecho un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda y se ha estado viendo cómo se podrían cambiar en el Ministerio de Hacienda estos elementos.

Bruselas confirmó que no imponía el incremento de las tasas, sino que ponía a disposición un abanico de opciones. ¿Nos ha mentido Sánchez?

Creo que no ha dicho exactamente la verdad. Ha sido una imposición. Tenemos un Gobierno que ha subido 81 veces los impuestos. Una tasa más o menos tampoco le va a suponer mucho problema. No estamos de acuerdo, pero tenemos una ley que la hace obligatoria. Y mientras esa ley exista, el Ayuntamiento tiene que cumplirla. Nosotros cumplimos las leyes. Por eso, el PP ha presentado una proposición en el Congreso para que se elimine esa obligatoriedad.

Hablando de tasas, el alcalde ha descartado imponer una turística. Teniendo en cuenta el problema que el Ayuntamiento reconoce que hay en el centro, con la masificación del turismo, ¿este «no» es solo para 2025 o es un no rotundo?

De momento es un no. Nuestra política de impuestos y de tasas está perfectamente determinada el programa electoral. Hay muchas opiniones respecto a esta tasa, pero creo que está claro. Hemos dicho que en esta legislatura no está dentro de nuestros esquemas.

Bajan el IBI en 31 millones, al 0,428. ¿El mínimo legal del 0,4, para 2027?

Es nuestro compromiso electoral y el programa es como nuestro libro de cabecera.

La ley de Capitalidad. En ese texto se contemplaría la reforma de la financiación local que plantea no sólo el Ayuntamiento de Madrid, sino varios ayuntamientos. ¿En qué paso está?

En la reforma de la financiación hay un elemento clave: tiene que ser una conjunta con la de las comunidades. Hay muchas competencias que se tienen que determinar y ordenar también en el marco de la financiación. Hay que hacerlo ya. El sistema de financiación lleva ya muchos años caducado y no se ha reformado. Tiene que ser un trabajo conjunto de todas las Administraciones Públicas. Madrid es la capital de España. Solo hay que salir a la calle, ver los grandes eventos, la policía, el Samur... El hecho de ser un foco de atracción como es Madrid implica que en la ley de capitalidad hay que reconocer una serie de elementos. Por ejemplo, en el ámbito fiscal. Tenemos las mismas competencias que cualquier Ayuntamiento de cualquier tamaño. No parece razonable que viviendo 3,4 millones de personas, y siendo lo que representamos en el PIB, no tengamos más margen para poder adoptar políticas que queremos que nos ayuden al crecimiento económico y la calidad de vida.

¿Madrid quiere más independencia económica?

No exactamente más independencia. Madrid quiere un margen de flexibilidad, de tal forma que pueda adoptar medidas de apoyo. Por ejemplo, en materia del IBI. Las reducciones están perfectamente tasadas en la ley. No podemos decir: «En este barrio nos interesa que se pongan estas galerías de arte», o «en este barrio me interesa hacer esta política específica y voy a poner una bonificación del IBI totalmente limitada»... Eso no se puede, porque está perfectamente tasado lo que puedes hacer en cada uno de los tributos municipales. El hecho de que Madrid tuviera más margen en ese campo sería muy importante. El Ayuntamiento de Madrid, en materia de presupuestos, sería como la cuarta Comunidad Autónoma.

¿Cree que eso lo entiende Pedro Sánchez?

De Madrid, Pedro Sánchez no entiende nada. Cada vez que habla de la presidenta o del alcalde, lo que percibo como ciudadana es una falta no sé si de respeto o de empatía. Los madrileños hemos votado un Gobierno por mayoría absoluta, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, que es ideológicamente distinto a ellos. Pero la coordinación, la colaboración y el respeto tienen que ser ejes fundamentales de la política. En la Federación Española de Municipios, en la legislatura anterior, con el covid, se solicitó apoyo a las entidades locales, ya que éramos las más cercanas a los ciudadanos. No se prestó un apoyo a los ayuntamientos de forma especial, más allá de darnos los ingresos que nos corresponden por ley. Entonces llegó Filomena: todavía nos acordamos del apoyo de las emergencias. Por ejemplo, en fondos europeos. Hemos tenido fondos importantes, pero podríamos haber tenido muchos más. Nos hemos presentado a las convocatorias exactamente igual que cualquier otro, sin ninguna preeminencia, sin tener en cuenta nuestro tamaño. Pero bueno, Madrid va muy bien.

El presidente presume de resultados económicos. ¿La capital es en parte responsable de esos datos?

Madrid ha avanzado mucho en los últimos años. Si uno coge la serie, Madrid era la cuarta en PIB en España y empezó a crecer. Y ahora somos la primera Comunidad Autónoma. Además, la ciudad de Madrid representa el 65,9 % del PIB de la región. Si uno revisa los indicadores, hay datos que explican el potencial. Desde que Martínez-Almeida es alcalde, la población activa ha crecido en 294.000 personas. El triple que en España: un 17 % frente a algo más del 6 %. Eso quiere decir que hay mucha gente dispuesta a trabajar. Si miras la afiliación, pasa lo mismo. Tenemos una política económica y fiscal en la cual los impuestos se han equilibrado, permitiendo financiar los servicios públicos, pero que también impulsan el crecimiento económico y la creación de empleo. ¿Por qué? Porque hay más gente pagando impuestos. Con estos datos (y algo muy importante: cuánta gente más hay en disposición de trabajar), se pone de manifiesto lo que está aportando Madrid al crecimiento de España. Siempre me voy a alegrar de que en Madrid nos vaya fenomenal, y de que le vaya fenomenal a todas las comunidades. La suma de todos es lo que hace un país del cual me siento profundamente orgullosa, y al que quiero que cada día le vaya mejor.

El año pasado se cerró un con superávit de 154 millones de euros, 517 millones de remanente y una ejecución presupuestaria del 92,3 %. La deuda se mantuvo en 1.960 millones. ¿Por dónde irá 2024?

La solvencia económica del Ayuntamiento se ha puesto de manifiesto por las agencias de evaluación internacionales, que han puesto por escrito la calificación crediticia y económica de Madrid. Son informes técnicos a disposición de todos. Estos presupuestos los hemos hecho con superávit, se respeta la regla de gasto y no se incrementa la deuda para operaciones no financieras. Pero nosotros, y esto es muy importante, con nuestros ingresos corrientes financiamos nuestros gastos corrientes y nuestras inversiones. Eso pone de manifiesto el saneamiento de nuestras cuentas.