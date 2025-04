La esquiadora Lindsey Vonn, anfitriona de unos Laureus en Madrid en los que estará Rafa Nadal

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ejercerá como anfitriona el próximo 21 de abril en la entrega de los Premios Laureus del Deporte, que se celebrará en el Palacio de Cibeles de Madrid con presencia ya confirmada del extenista español Rafael Nadal, según han confirmado este viernes desde la propia organización de la gala. "La anfitriona de este año será la leyenda del esquí Lindsey Vonn, que ganó el Laureus World Sportswoman of the Year Award en 2011 y recogió el Laureus Spirit of Sport Award ocho años después.

Vonn, que fue la anfitriona de los premios virtuales en Sevilla en 2022, inició en diciembre un audaz regreso a los 40 años y consiguió su primer podio en la Copa del Mundo en Idaho el mes pasado", indicó la nota de prensa. La propia Vonn describió como "una gran emoción ser anfitriona de los Premios una vez más". "Disfruté de la experiencia virtualmente hace tres años en Sevilla, pero esta vez será aún más especial con la presencia real de todos. He estado en las dos caras de la moneda, por suerte sé lo que es ganar un premio Laureus, y también sé lo que es votar. Tener esta perspectiva me hace apreciar aún más lo especial que es Laureus. Estoy deseando veros a todos en Madrid. ¡Vamos!", añadió la esquiadora.

Además, el comunicado oficial de los organizadores aseguró que Rafa Nadal estará en la ceremonia. "Nadal puso fin a su ilustre carrera en 2024 tras 22 'Grand Slams' (14 de ellos el Abierto de Francia), dos medallas de oro olímpicas y 81 partidos consecutivos invicto en tierra batida", resumió la nota sobre el inconmensurable palmarés del balear. "Nadal también ha completado un 'Laureus Slam' al ser el único deportista que ha ganado los premios Breakthrough of the Year, Comeback of the Year, Sportsman of the Year y el Laureus Sport for Good Award", subrayó el texto de prensa tras haber anunciado al futbolista argentino Paulo Dybala como Embajador Laureus durante un evento en Roma. "Es un gran honor unirme a Laureus como Embajador. Me ha inspirado conocer el increíble trabajo que hacen, y ver el 'sport for good' en acción durante mi visita al Calcio Insieme fue una gran experiencia. La misión de Laureus, utilizar el deporte como vehículo para el cambio social, es inspiradora y estoy deseando asistir a la entrega especial de los Laureus Awards del 25º aniversario en Madrid en compañía de muchas leyendas del deporte", comentó finalmente el propio Dybala.