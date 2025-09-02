Ya está aquí el Gran Desembalaje de Las Rozas: el gigantesco mercadillo de antigüedades de Madrid

Una cita clave del mes de septiembre. Desembalaje es un tipo de venta que se realiza a pie de camión. Anticuarios y brocantes, descargan de sus camiones y furgonetas muebles y antigüedades y ahí mismo las desembalan y venden.

Luego, se abren las puertas, ahí están, piezas únicas, desde temprano, frescas como si de una lonja a primera hora se tratase. Empieza el juego, no te puedes distraer u otro mas rápido se llevará tu tesoro. Una ruleta, un reto, puede que lo consigas o no.

Los "deballages" nacieron en Francia y están orientados a profesionales, pero en Las Rozas, como se apunta, quieren ir más allá, abrir el círculo y acercarlo al gran público.

De ahí que el gran desembalaje de Las Rozas contará con más de120 anticuarios de España, Francia y Portugal, donde comprar será una experiencia única, y los tesoros serán más tesoros que nunca.

Una cita ineludible, con las antigüedades y los objetos vintage, que tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre, desde las 10 a las 20 horas, en el Recinto Ferial de Las Rozas.