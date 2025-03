Esta es la centenaria tienda de Madrid que viste a famosos: de Jeff Bezos a Hillary Clinton

Madrid esconde miles de secretos y joyas que muy poca gente conoce, puesto que muchos de ellos pasan desapercibidos debido a su apariencia nada destacable. Si pasa por al lado de la tienda Capas Seseña probablemente pienses que se trata de otro establecimiento más, que venden productos 'made in Spain', en la capital. Sin embargo, detrás de ella hay más de 100 años de historia.

Desde su apertura en 1901 cuando el bisabuelo de Marcos Seseña, actual propietario de la sastrería, abriera su negocio para vestir a Alfonso XIII o escritores de la Generación del 98, como Pío Baroja. Su alto poder en el mundo de la moda ha cruzado el charco hasta el 'Financial Times', el periódico británico experto en noticias internacionales de negocios y economía.

El medio ha vuelto a hacer noticia a esta tienda madrileña porque uno de los hombres más ricos del mundo, ha comprado una de sus prendas más icónicas. Las capas de Seseña siempre ha sido un símbolo de alto estatus, pero el medio británico resalta su herencia y calidad. Aunque ahora las utilizamos en momentos más formales, hay grandes personalidades que siguen acudiendo a ella.

Las personalidades que han visitado Casa Seseña

Después de vestir a parte del personal del Hotel Four Seasons en Madrid, Capas Seseña vuelve a estar de moda gracias a un magnate de los negocios que ha comprado en ella. Se trata de Jeff Bezos, el dueño y presidente ejecutivo de Amazon, que según cuenta el 'Financial Times', ha adquirido una de sus prendas. Sin embargo, no es la primera celebridad que luce una capa de Seseña.

Hillary Clinton, ex primera dama estadounidense, recibió una selección de capas a la embajada estadounidense en Madrid y tras elegir una, la lució al abordar el Air Force One, tal y como explica el medio británico. A estos dos clientes, se le suma una larga lista entre los que se encuentran: Nicolas Cage, Carolina Herrera, Pablo Picasso, Ernest Hemingway o Jeremy Irons.

"Una capa puede convertirse en una manta o un chal, pueden ser informales o formales, bohemias o tradicionales, dependiendo de lo que lleves puesto, pero la silueta y la caída siempre son muy elegantes", así lo definen los dueños de la tienda.

La historia que llegó a Estados Unidos

Santos Seseña arribó a la capital desde Toledo para empezar a trabajar antes de la llegada del siglo XX. Con 18 años, regentó su propia tienda 'La primavera', que poco después pasó a denominarse 'Casa Seseña'. "En este tiempo se labró una fama enorme porque fue de los pocos que decidió mantener la confección de la capa española", explica el actual dueño.

Santos no solo vistió a Alfonso XIII a finales de los años 20 del siglo pasado, sino que se le sumaron otros personajes españoles como Gregorio Marañón, arquitectos e ingenieros. Pasada la Guerra Civil Española, la sastrería empezó a recibir la visita de algunas estrellas de Hollywood como Federico Fellini, Michael Jackson o Gary Cooper. Ahora, Casa Seseña se ha convertido en una sastrería exclusivamente de capas, dejando atrás su antigua línea de moda de caballero, e incorporando moda para mujeres.

Precios y modelos del producto

Con su fachada roja típica de Madrid, suelos de madera y su sencillez en la decoración del local, Capas Seseña sigue en pie a pesar del auge de las compras online y las grandes empresas como Inditex. Ahora, realizan entre 40 y 50 capas al mes, con un precio que oscila entre los 350 y 2.000 euros. Su producto más vendido es la clásica capa española, el modelo 1901.

A pesar de que llevan más de 120 años realizando un producto español con diseños únicos, Capas Seseña da la opción de realizar una capa propia a aquellos más valientes y decididos. Acompañado del equipo que realiza las prendas, podrás convertirte en tu propio diseñador, aprendiendo a tomar medidas y elegir tejidos.

Horario de apertura, ubicación y cómo llegar

Ubicada en el centro de Madrid, Capas Seseña se encuentra en la calle de la Cruz, 23. A pesar de ser un negocio de barrio con una larga trayectoria, su horario es lo bastante amplio como para acudir a cualquier hora del día. Abierto de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 10:30 a 14:30 los sábados, ya puedes acercarte a por tu capa española.

Para llegar a la tienda la mejor opción es a través del transporte público, debido a su ubicación en pleno centro de la ciudad. Por ello, las diferentes vías activas para llegar por bus, metro o tren a Capas Seseña son las siguientes: