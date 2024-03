Estos son los taxis londinenses que promocionarán el turismo de Madrid

«Si la vida fuera una ciudad, sería Madrid». La capital repite lema en su campaña turística internacional de 2024. Una frase con la que Cibeles busca reforzar Madrid no como un destino más, sino como una manera de entender la manera de vivir, donde el día a día supone una forma de disfrutar, acoger y estar en el mundo. Y los primeros que recibirán el mensaje serán los londinenses. Como explica la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, la capital inglesa «representa un mercado estratégico con interés en áreas capitales: compras, cultura y patrimonio». Sin embargo, esta es solo la primera de muchas paradas. «A partir de este primer destino nos embarcaremos en otros mercados, que son igualmente claves, como Estados Unidos, Canadá, LATAM, China y Corea», añade la concejala.

Entre otras acciones puestas en marcha por Cibeles, una de las más llamativas será la circulación de 50 taxis clásicos londinenses vinilados para la ocasión y que circularán por el centro de la ciudad. Además del logo del Consistorio y el lema «if life were a city... it’d be Madrid», en ellos podrán verse algunas estampas de la capital. Un ejemplo lo tenemos en la imagen que ilustra estas líneas: con la frase «Admiring the grandeur of the Royal Palace together», una pareja posa frente al Palacio Real.

Los taxis también promocionarán el Museo del Prado Ayuntamiento de Madrid

Marquesinas

Por otro lado, la publicidad estará también presente en 200 marquesinas de autobús, situadas en los principales barrios londinenses, y en la que se promocionarán áreas como la Gran Vía, el Museo del Prado y los jardines del Retiro. Desde el Ayuntamiento explican que, gracias a las marquesinas, se espera «impactar» a al menos 3,1 millones de personas, mientras que la publicidad de los taxis llegará a cerca de un millón.

Como recuerda Almudena Maíllo, a lo largo de 2023 visitaron Madrid cerca de 300.000 británicos, con una estancia media de cerca de dos días y medio y un gasto total de 425 millones de euros, según Egatur. Casi siete de cada diez eligieron hoteles de alta gama –cuatro o cinco estrellas– para su estancia. Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el gasto total en destino superó los 520 millones. «Reino Unido se posicionó en 2023 como el quinto emisor de turismo para la ciudad de Madrid», apunta la concejala.

Además de estas acciones, el Ayuntamiento también desplegará una campaña publicitaria en la web de la minorista de viajes Lastminute, a través de un microsite destinado a Madrid, displays y newsletters personalizadas.

Del mismo modo, la campaña digital se completará con formatos de contenido en la reconocida web de viajes Wanderlust (https://www.wanderlust.co.uk/), mientras que otros formatos digitales, como banners y video, se publicarán en páginas webs de lifestyle y viajes, así como en redes sociales (Instagram). La previsión es generar dos millones de impactos y 800.000 visualizaciones del video de campaña.