La EvAU madrileña más adaptada y flexible de la historia

Sin exceso de horas de sueño, la generación de alumnos del 2006 comenzaban a examinarse ayer de la fase obligatoria de la EvAU en la Comunidad de Madrid. La facultad de Biológicas de la Universidad Complutense era testigo de los nervios de los alumnos, minutos antes de realizar la prueba de su vida, la que determinará su futuro académico y profesional, el examen que les separa de su verdadera vocación. También fue la mañana de las «quinielas», de especular e intentar adivinar las preguntas más probables. También se extienden como la pólvora los bulos por las redes. Algunos nombres siempre suenan: Ortega, la generación del 27, la II República, etc.

Como gran novedad, este año los alumnos podían escoger entre Historia de la Filosofía o Historia de España en la fase obligatoria. Esta oportunidad reduce considerablemente el volumen de contenidos a almacenar en los primeros días de Selectividad. Los apuntes de última hora dejan paso al traqueteo compulsivo de los bolígrafos y las oraciones susurradas. Una tensión que queda grabada para siempre en la memoria de todos los preuniversitarios.

Estudiantes durante el primer examen de la EBAU en Ciudad Universitaria en Madrid, este lunes. Los alumnados d Alberto R. Roldán Fotógrafos

Por si fuera poco, estos alumnos de la Comunidad de Madrid son conscientes de que no solo compiten entre sí, sino con alumnos de casi toda España, por la incomparable oferta académica que tiene esta región. Hasta 12 grados podrán escoger en orden de preferencia para no quedarse sin plaza. Pero no será hasta el 13 de junio cuando se publiquen oficialmente las calificaciones. Muchos de ellos accederán a ellas desde su esperado viaje de fin de curso. Pero antes, toca esperar hasta el jueves, cuando finalizará la fase optativa. Desde la Complutense anuncian un espacio sin precedentes, con 200 caballetes, para celebrar la prueba de dibujo artístico.

Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la UCM y presidenta de la comisión organizadora de la prueba en la Comunidad, atendió a los medios para aclarar las decisiones que se han tomado para esta edición: «Aunque se valoró una ampliación, finalmente se mantiene la duración de 90 minutos para todas las pruebas. También se ha apostado por mantener la máxima optatividad en las preguntas, desde que se adoptara por primera vez durante la pandemia». También hizo hincapié en la gran apuesta por la adaptabilidad para personas con dificultades de aprendizaje o dislexia: «Cada vez preparamos más adaptaciones. Este año serán 1.289». Aunque solo para quienes ya las hayan recibido en el bachillerato.

Sobre el «clásico debate» de si es posible coordinar una prueba única para toda España, desde esta región apuestan por la «armonización». «Aunque puede que significase el escenario ideal, logísticamente una única prueba plantea demasiados desafíos y riesgos. Por ello, creemos en la armonización de los criterios de dificultad, la equivalencia de las diferentes opciones de examen, así como la homogeneización en la corrección». Este año se contará con cinco tribunales. El consejero de Educación, Emilio Viciana, supervisó la jornada de la Universidad Rey Juan Carlos.

Así, en un primer día marcado por la «normalidad absoluta», se observó una ligera preferencia de Historia de España sobre Historia de la Filosofía entre los 39.243 alumnos que se examinaron en la región. Como otras novedades, destacan las doce nuevas materias en las distintas modalidades específicas, así como nuevos formatos de examen, como el ya mencionado de dibujo artístico. De estos 39.243 estudiantes, 12.902 realizarán la prueba en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un 2,01% más con respecto al curso anterior. En concreto, de los alumnos de Bachillerato que se examinaban este lunes en la Complutense, 3.955 han optado por Historia de España, frente a 3.274 que han preferido Historia de la Filosofía. Para los que acudan mañana martes, la diferencia será de 3.350 para la primera y 2.926 para la segunda.