Zamora se lanza a la conquista de los madrileños

«Zamora es calidad» es el nombre de la nueva campaña de promoción de la provincia con la que la Diputación se lanza a conquistar al público madrileño.

Una iniciativa que se presentaba este martes en el Mercado de la Paz de Madrid, que tiene como principal objetivo impulsar el gastroturismo y promocionar los productos agroalimentarios que se elaboran en el medio rural zamorano pero también y sobre todo captar nuevos visitantes de la comunidad madrileña.

«Madrid es un territorio fundamental para nosotros, y por eso estamos aquí, en este singular y tradicional mercado, porque es donde se vende lo mejor», destacaba en la presentación de esta estrategia turística Javier Faúndez, presidente de la institución provincial zamorana.

«Zamora es calidad» está llamada a promocionar los productos de calidad de la provincia, ya sea desde las cinco denominaciones de origen hasta las seis indicaciones geográficas protegidas pasando por las seis marcas de garantía de Alimentos de Zamora o por los 34 pequeños productores zamoranos, enmarcados en la asociación Pinza bajo la marca «Exquisiteza», pero también pretende proyectar al mundo el rico patrimonio, la cultura y las singulares tradiciones zamoranas.

«Zamora tiene una identidad natural, cultural y turístico-gastronómica que nos define y que muestra al mundo lo mejor de nuestra provincia», decía Javier Faúndez.

Javier Faúndez interviene en la presentación de la estrategia "Zamora es calidad" en el Mercado de la Paz de Madrid Dip. Zamora La Razón

También participaba en la presentación de la estrategia el vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora, Víctor López de la Parte, quien hacía hincapié en la importancia de este tipo de actos y jornadas para la promoción de la provincia. En el caso de esta mueva campaña en el Mercado de la Paz, avanzaba que se desarrollará hasta el próximo sábado en el puesto 92 de este espacio ubicado en el distrito de Salamanca de la capital de España.

Unas jornadas que contarán con días especiales para cada denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, marcas de garantía y los pequeños productores zamoranos, quienes realizarán ese contacto con otros puestos en aras a incorporar sus productos en este ecosistema.

Tras la intervención de De la Parte, el protagonismo fue para los productores, con las figuras destacadas de Bernardo Fariña, de Bodegas Fariña Enología Creativa y enmarcado en la D.O. Toro; Josep Zafra, de Bodegas Quinta de Mil y encuadrado en la D.O. Arribes del Duero; Roberto Fuertes, productor y presidente de la IGP Ternera de Aliste; y Paco Alonso, presidente de Apis Durii y representante de la MG Miel de Zamora.

El evento proseguía con la proyección de «Kilómetro 0», una serie de documentales que se emitirán en distintas plataformas para promocionar y difundir los productos zamoranos de calidad, y se cerraba con las palabras de la concejal del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, Cayetana Hernández, quien hacía referencia a la importancia de estar en el «mejor mercado de todo Madrid», entre otras cosas porque es donde se vende el producto tradicional y en el que puedes comprar pero también desayunar o tomarte algo tranquilamente, "para demostrar que Zamora es calidad".

También participaban en este acto los vicepresidentes Ramiro Silva Monterrubio, Amaranta Ratón Fresno y Emilio Fernández Martínez; varios parlamentarios y senadores por Zamora; diversos influencers; prensa especializada y medios de comunicación; y los vecinos de Madrid, quienes pudieron conocer de cerca lo mucho y bueno que ofrece Zamora y sus pueblos en todos los ámbitos.