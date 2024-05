Un festival con el escenario más peculiar

Space The 360 realizó su lanzamiento oficial por todo lo alto en la emblemática Plaza Colón con el anuncio de un cartel internacional star-studded. Los gurús del tech-house que están reventando las pistas de baile de todo el mundo serán protagonistas de esta cita que convertirá a Madrid en el centro de la escena electrónica nacional: Jamie Jones, James Hype, Luciano y Mathame.

ROUNDSTAGE: ESCENARIO 360º

Lo que hace de Space The 360 un festival realmente diferente e innovador es su escenario circular que gira 360 grados sobre su eje (“the real 360”), y al que Space of Sound ha bautizado como Roundstage. Esta peculiaridad, única en el mundo, y de donde toma su nombre el evento, permite la interacción visual directa entre los artistas y el público, ya que no habrá ningún sector perimetral del recinto que no tenga de frente el escenario a lo largo de sus 14 horas de duración.

Para Maxime Drouard, oficial booker del festival, Space The 360 ha recogido la tendencia de que la gente quiera estar alrededor del disk jockey, arropándolo de cerca, y la ha elevado a un grado superior. Se ha trabajado para que el “efecto wow” del público esté asegurado, en primer lugar, porque no se va a encontrar el escenario en su posición convencional, en un extremo del recinto, sino que todo el mundo va a estar rodeando el punto central donde se sitúa el artista, y "esto va a crear una magia increíble y una energía diferente".

Más allá de lo visual, la percepción del público también se verá interpelada por un sound system inmersivo, irradiando desde el centro del escenario una nube de sensorialidad auditiva flotante.

Circular, inclusivo, participativo y volcado hacia un público que, según informan los encargados del evento, abraza y celebra la diversidad como valor supremo y seña de identidad.

LA MODA

La marca Space of Sound siempre ha estado vinculada al universo de la moda, y en Space The 360 esta asociación va a estar bien presente a través de Eduardo Navarrete, que ha anunciado su vuelta al diseño para crear el vestuario del equipo de performers. Sara Loeh, directora artística de la marca, también contribuirá a crear una suerte de pasarela experimental.