Fruit Attraction: Madrid sabe a fruta

Si hubiera un sitio en Madrid que pudiera recibir el estatus de república independiente o de pequeño estado federado, ese sería, qué duda cabe, Ifema. La feria de Madrid es como una pequeña ciudad en sí misma, con una actividad realmente febril y casi incesante, como saben todos los que frecuentan esta urbe dentro de la urbe. Dinamizadora incansable de la Villa y Corte y del propio país, aquí siempre sucede algo. Y desde hoy y hasta el jueves es el turno de una de las citas que más atención están recibiendo en los últimos años: Fruit Attraction, el encuentro de las empresas hortofrutícolas. No en vano, España es una potencia de primer orden de este sector. De despensa del Imperio Romano, fíjense, hemos pasado a ser el cajón de los frescos de la nevera de Europa. Nihil novum sub sole.

La cosa es que este año Fruit Atracttion viene más fuerte que nunca. Hasta nueve pabellones (Fitur ocupa nueve, Salón Gourmets cinco) se van a llenar de expositores y actividades. También registra la mayor participación de su historia, con 2.000 empresas expositoras de 56 países, más de 64.000 metros cuadrados de superficie y una previsión de asistencia de 90.000 profesionales de 135 países. Ahí es nada. La participación nacional supone el 60 % de la feria, y de hecho todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas del país estarán en Ifema para buscar nuevas oportunidades de negocio.

El futuro está en la internacionalización del sector. De hecho, en esta edición participan 56 países y se incorporan 17 nuevos mercados, como Austria, Dinamarca, Chipre o Bulgaria, que vienen a reforzar la potente presencia europea, y que suponen una gran oportunidad para nuestros campos. De hecho, una de las herramientas para aumentar este flujo es un programa de compradores foráneos muy ambicioso, con más de 700 interesados de 70 países, jefes de compra retail, importadores y mayoristas que aportarán un especial dinamismo al negocio de la feria.

El 70 % de los negocios representados en la feria son de empresas que se dedican a la comercialización de frutas y verduras frescas. Aquí encontraremos empresas tan conocidas como Pink Lady®, una de las marcas más célebres de manzanas gracias a su color y a su particular sabor. Que no les despiste el nombre, porque las que nos comemos aquí son producto nacional; en concreto, crecen bien mimadas en varios campos de Lérida y Gerona. Este año están muy satisfechos porque esperan una cosecha de 15.000 toneladas de manzanas Pink Lady®. Si van por Ifema estos días, no duden en pararse en su precioso stand, diseñado por el hispalense Martín Satí, que se ha inspirado en los campos de manzanas de Pink Lady®.

Por aquí, como somos de buen yantar, iremos sin duda a Factoría Chef, el espacio de showcooking de la feria y un escenario único de promoción de los productores de la huerta de cara a los visitantes internacionales. Que no les quepa duda de que el auge culinario de nuestro país ha ido de la mano e irá, forzosamente, del de los huertos de España, proveedores principales de todos esos restaurantes que se han convertido en un motor imprescindible de la economía. El campo y la mesa están mucho más cerca de lo que parece.