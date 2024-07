El PP de Getafe, contra la alcaldesa: «Sufrimos una persecución política»

«Denunciamos una vez más las prácticas permanentes autoritarias y de abuso de poder de la polémica alcaldesa de Getafe y la persecución a los concejales del Partido Popular por el mero hecho de realizar nuestra labor de control y fiscalización a su gobierno tripartito. La alcaldesa se cree que está por encima del bien y del mal y que Getafe es su cortijo, pero Getafe no es el cortijo de nadie», lamentaba el portavoz local de la formación, tras la expulsión de una edil popular del patronato de la Fundación José Hierro, por parte de la alcaldesa socialista. La Fundación José Hierro es un centro pionero y referencia en el mundo de la poesía, emblema de formación y divulgación cultural.

En el pleno del lunes, los populares llevaban dos propuestas denunciando los incumplimientos del reglamento del Pleno: «Vimos una vez más cómo la alcaldesa utiliza distinto rasero según se trate de la oposición o de sus concejales de Gobierno para amonestarnos». También denuncian que no ha celebrado el debate sobre el estado de la ciudad: «en una decisión antidemocrática más porque no quiere rendir cuentas de su gestión ante los vecinos». En este contexto, desde el partido, también recuerdan que «precisamente ayer vimos cómo volvió a ejercer su rodillo expulsando al portavoz del PP, Antonio José Mesa». «Demuestra un nuevo abuso de poder, amonestando únicamente a la oposición y nunca a sus concejales de gobierno cuando hablan fuera de turno o interrumpen las intervenciones de la oposición. No es la primera vez que expulsa a concejales del PP movida por su sectarismo y arbitrariedad a la hora de aplicar el Reglamento del Pleno».

En la misma sesión, la alcaldesa también anunció la expulsión de la Fundación Centro de Poesía José Hierro a una concejala del Partido Popular, «como revancha porque desde el PP de Getafe hemos solicitado financiación para esta dotación cultural al Gobierno de Sánchez», aseguran desde el propio partido. «La alcaldesa quiere acallar nuestras denuncias sobre su política de seguidismo con Sánchez y que denunciemos el abandono y falta de inversión del Gobierno de España en Getafe. Por ejemplo, llevamos años reclamando a Sánchez los 13 millones de euros que nos corresponde a Getafe para mejoras en el Cercanías y la alcaldesa ha votado hasta seis veces en contra en el Pleno de reclamar esta inversión. Ayer fue la sexta vez, ya que en el Pleno pedimos de nuevo estas obras necesarias en el Cercanías a su paso por nuestra ciudad. Entre Getafe y Sánchez la alcaldesa siempre elige Sánchez».

En cuanto a la expulsión de la concejal popular de este patronato, «ha sido una revancha consumada en el Pleno. Ha notificado esta expulsión durante el Pleno, en el debate del punto que llevábamos el PP pidiendo al Gobierno de Sánchez que contribuya económicamente con esta institución cultural referente en España».

En este caso, para ellos se trata de una persecución «ideológica y misógina». «Se da la circunstancia de que a esta persona, antes de ser concejal, el Gobierno de Sara Hernández le cerró su negocio. El cierre fue contra derecho, el Ayuntamiento perdió el litigio y tuvo que indemnizar a la afectada con 25.000 euros. Esto se suma a una cancelación en la programación cultural y la no cesión de espacios municipales a la escuela de baile y artes escénicas que dirige esta concejal que no está liberada. Y ahora, la echan del patronato simplemente por pedir a Sánchez más recursos económicos para el Centro de Poesía José Hierro», claman. Argumentan que teniendo en cuenta que este Centro es referente en España y José Hierro fue Príncipe de Asturias y premio Cervantes, «está más que justificado el apoyo del Gobierno de España».