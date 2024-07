Getafe pide una estación de Metro junto al Mad Cool "si se quedara permanente"

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha planteado este martes que la Comunidad de Madrid haga una estación de Metro de Madrid para facilitar la movilidad de Mad Cool, "si se va a quedar de manera estable" en Villaverde. En este sentido, Hernández ha manifestado en rueda de prensa que la Comunidad de Madrid, a través de los fondos europeos, está ejecutando la ampliación del Metro de Villaverde a El Casar, con lo que ya hay "una infraestructura de Metro que pasa por allí".

Además, ha indicado que, "aunque Getafe no lo quiera", porque "no es el espacio idóneo", la Comunidad de Madrid, "que financia el festival, tendrá que ir progresivamente poniendo las condiciones para que el paso peatonal sea normalizado y seguro, y el transporte público". "Ya no solo por Mad Cool, sino porque es un polígono industrial, y a lo mejor podría ser positivo", ha apostillado. La alcaldesa es consciente de que una estación de Metro "no se hace de la noche a la mañana", pero le gustaría, en estas condiciones, adquirir "un compromiso firme de la Comunidad de Madrid que diga que se va a empezar a hacer los estudios para llevar a cabo la estación de metro, y ya con eso se habría dado un salto cualitativo importante".

Según Hernández, no tienen herramientas jurídicas "para evitar que se celebre" el festival, por lo que se trata de "minimizar las consecuencias y el impacto negativo" en los barrios de Getafe Norte, Los Molinos y el Bercial, ya que "es fundamental que no se repitan las imágenes del año pasado con la gente cruzando sin control la M-45".