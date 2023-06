Gloria Trevi aterriza en Madrid sin pelos en la lengua

Se le conoce, entre otras cosas, por ser una artista avanzada a su tiempo. De siempre le ha gustado estar del lado de los que no siguen la norma, de las minorías no representadas, y ha sido altavoz de los colectivos que antaño estaban silenciados. Coincidencia o no, quién mejor que ella para dar la bienvenida a la semana en la que Madrid es referente mundial: las fiestas del Orgullo. En el Teatro Real, y gracias al Universal Music Festival, el día 28 de junio a las 21:30 horas Gloria Trevi dará un especial concierto.

«Gloria Trevi hoy es medusa», así se da a conocer, en representación al nombre de su nuevo sencillo como artista independiente. «Encantada y poderosa», dice su letra. «Puedo estar cansada, tener mil cosas en la cabeza, situaciones familiares o laborales difíciles, igual que todas las personas. Con mis días buenos y malos, cuando estoy en el escenario todo se me olvida», confiesa a LA RAZÓN. El apoyo que ha recibido por parte del público a lo largo de toda su carrera le «sigue emocionando hasta las lágrimas». La cantante considera que si todas las personas fuesen como quienes van a sus conciertos, el mundo iría mucho mejor: «No importa el color, de dónde vengas, la talla, el nivel social o la orientación sexual… Todos nos sentiríamos hermosos si eso nos diera igual». Con subidas y bajadas, no se arrepiente de estar donde está hoy: «Cuando alguien me abraza y me dice que le salvé la vida es cuando recuerdo nuevamente cuánto amo mi profesión», pronuncia.

El ritmo en la sangre el vino de su madre, que fue profesora de baile: «Siempre supe que esto era a lo que me dedicaría, fue vocacional desde bien pequeña». Gloria Trevi quería sentir el resto de su vida la emoción que experimentaba antes de salir al escenario en el colegio. Y así ha sido, habiendo cosechado innumerables éxitos y números uno en todo el mundo con trabajos como ‘Qué hago aquí’, ‘Tu ángel de la guarda’, ‘Me siento tan sola’, ‘Más turbada que nunca’, ‘Si me llevas contigo’, ‘No soy monedita de oro’, ‘De pelos’, o ‘Lo mejor de la Trevi’; además de contar con una prolífica carrera como modelo y actriz en series de televisión. Sin embargo, de sus tareas como bailarina, actriz, empresaria o cantante, ella reconoce que la mayoría de cosas que hace son por su música, lo que más le gusta.

Para sorpresa de muchos, Gloria Trevi todavía esconde más motivaciones las cuales se le dan bien, como es el caso de la pintura: «En un futuro cuando tenga más tiempo quiero pintar y hacer exposiciones. O ser directora de cine, películas o series», lo que supondría un giro radical a su carrera, abandonando el foco y pasando a ejercer detrás de las cámaras.

Rompiendo barreras

Gloria Trevi deja claro que la edad es solo un número, pero no por ello esconde que todavía las mujeres se ven sometidas a condicionantes que los hombres no, el tema de los años o el embarazo son un ejemplo. «Siempre ha habido muchos tabúes para las mujeres, algunos han ido rompiéndose, otros los romperé yo», expresa entre risas. «A mí me gusta saltarme los esquemas, he pisado barreras generacionales durante toda mi trayectoria. Si vas a un concierto mío te das cuenta que no soy una artista para niños, en cambio, los padres sí llevan a sus hijos a mis directos. Les sueltan el pelo, conectan con letras muy abiertas. Esto no significa que no haya que seguir picando piedras, aún hay mucho hate», opina quien apostó en su arte por la igualdad, por ejemplo, en lo que se refiere a la sexualidad femenina. «Para mí lo emocionante es que todo lo que nos límite vaya desapareciendo».

Lejos de sentirse un altavoz de sus seguidores, prefiere considerarse «un reflejo de ellos». «Yo me veo en sus ojos, me ponen el listón tan alto, que lucho por cumplir sus expectativas. Hay una identificación en que nuestras historias han sido mal contadas y merecen la verdad», afirma tras lamentar que las mujeres se ataquen entre ellas en lugar de sumar apoyo, así como que se juzgue a las personas por su mera apariencia. La artista no tiene pelos en la lengua y recuerda su época más oscura, tras el escándalo de haber estado en prisión. «Muchos juristas y conocedores de las leyes se pronunciaron sobre la injusticia que yo había vivido en México. Dijeron que era una situación inconcebible», explica, asegurando que todos hemos experimentado injusticias, ya sea en la infancia o después. Y «Todos me miran» fue, sin duda, su mejor redención.