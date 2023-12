«La Granja» de Orwell se reinventa en 2024 en un escenario madrileño

Los clásicos de la literatura siempre se han diferenciado por su longeva vigencia. Obras como «Rebelión en la Granja» siguen maravillando y removiendo las conciencias del espectador actual. Así, lo demuestra la compañía Evogía que amplía sus funciones a los sábados 13, 20 y 27 de enero. Esta nueva adaptación de la obra de Orwell convierte al público en protagonistas de esa Granja, integrando así el gran fenómeno teatral de la interacción con el público que se vive hoy en los escenarios.

«Los espectadores, son un personaje más de la obra. Con un objetivo: tener una visión crítica de lo que sucede en ella y poder modificar la historia o no que están presenciando. La decisión de que sea interactiva es muy consciente, lanza preguntas al público y que puedan resolverlas en directo en la propia obra», cuenta a LA RAZÓN su directora Noelia Pérez.

Teniendo como base el mejor guion posible, el reto reside en lograr que la puesta en escena no sea previsible u ofrecer una nueva lectura para el espectador. Así lo entiende Noelia: «El objetivo no es tanto sorprender, si no acercar. Para mí, la forma de acercar la literatura y la filosofía es el teatro. Acercar es hacerlo vivo y accesible para todos».