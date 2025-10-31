Herida grave una joven al caerse de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza

Una joven de 24 años ha resultado herida de gravedad este jueves por la noche al caerse de una bicicleta de alquiler en el túnel de Santa María de la Cabeza, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Como consecuencia de la caída, la joven, que no llevaba el casco puesto, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y, tras ser intubada, ha sido trasladada por Samur-Protección Civil al Hospital Universitario 12 de Octubre.

La Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación, ha cortado el tráfico del túnel, sobre las 22.45 horas, para facilitar las labores de los servicios de emergencias.

Al parecer, la joven iba sola en la bicicleta y no hay otro vehículo implicado en el suceso.