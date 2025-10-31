Dónde comprar flores baratas en Madrid para el Día de Todos los Santos 2025

Cada 1 de noviembre, España celebra el Día de Todos los Santos, una festividad nacional marcada por el recuerdo y el homenaje a aquellos que ya no están. Más allá de la devoción, es un día en las que muchas familias se reúnen en honor a sus seres queridos. Sin duda, la costumbre de este día es visitar los cementerios que, desde primera hora de la mañana, miles de personas que acuden a adornar las lápidas como símbolo de amor y memoria.

Esta tradición convierte el Día de Todos los Santos en la fecha más importante para las floristerías. Por su floración en esta época del año, los crisantemos son los grandes protagonistas, seguidos por los claveles, las rosas o los lirios. Sin embargo, la alta demanda y la subida de precios hacen que esto suponga un gran desembolso para las familias. Por eso, encontrar las mejores opciones calidad-precio es fundamental.

En una ciudad como Madrid, la oferta es amplia pero saber dónde buscar puede marcar la diferencia entre algo asequible y una compra de última hora. Analizando las opciones más cercanas, esta es la mejor guía para encontrar las flores más baratas de Madrid a 1 de noviembre de 2025.

Dónde comprar las flores más baratas de Madrid

Para quienes buscan el mejor precio, una opción destacada es Flowering, situada en la C. de Cartagena, 30. A pesar de su alta valoración de 4.8 sobre 5, se promociona con precios muy bajos: claveles a 1 euro y a partir de la quinta flor hacen un descuento del 50%. Otra excelente alternativa es Floristería Jardín (C. de Hilarión Eslava, 56) en Chamberí, que también tiene una valoración de 4.8 y se anuncia específicamente con "ramos de flores baratas". Su horario habitual de sábado es de 10:00 a 14:00 horas, pero se recomienda confirmar su apertura en festivo.

En esa misma zona, se encuentra el Mercado de las Flores en la C. de Ríos Rosas, 11. Ofrece flores individuales a bajo precio y es ideal para quienes prefieran hacer su propio ramos. Aunque tiene menos reseñas, su horario habitual de sábado es de 9:30 a 20:30 horas y se espera que esté abierto en un día tan importante. Aun así, es necesario confirmarlo.

Floristerías junto a los cementerios

Para quienes acudan al Cementerio de la Almudena, existen varias opciones cerca. La Floristería Hermanas Gómez, ubicada en la propia Avenida de Daroca, 90, es una de las más tradicionales. Cuenta con una valoración de 4.5 y confirma un horario de apertura de 9:00 a 18:00 horas. También, en la Avenida de las Trece Rosas s/n, se encuentra Floristería Hermanos Sánchez o Flores Nala, otra opción muy bien valorada que también tendrá un horario amplio, de 9:30 a 19:00 horas, facilitando las compras de última hora.

En las inmediaciones del Cementerio Sacramental de San Isidro, las opciones también son muy buenas. Las Flores de Alicia, en el Paseo de la Ermita del Santo, 19 destaca con una magnífica valoración de 4.8 y un horario confirmado por su web de 10:00 a 18:45 horas. Un poco más abajo, en la Calle del General Ricardos, 20, Yerard Floristas ofrece otra alternativa de calidad, aunque su horario habitual de sábado es solo de mañana, por lo que convendría confirmar si abren por la tarde.