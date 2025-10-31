Pozuelo de Alarcón abre cursos de defensa personal para mujeres

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón abrirá este lunes el plazo de inscripción para la nueva edición de dos cursos de defensa personal femenina que se impartirán en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas y en el Innpar con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, el primer curso constará de tres sesiones (14, 21 y 28 de noviembre) de 16.30 a 18.30 horas y estará destinado a mujeres a partir de 13 años.

El objetivo de esta formación es "dotar a las participantes de herramientas técnicas de autoprotección e iniciación a la defensa personal, fortaleciendo su seguridad, autoestima y capacidad para enfrentar situaciones de agresión".

Por otro lado, el Gobierno local ha organizado otro curso sobre violencia contra la mujer en personas mayores dirigido a profesionales que trabajen en residencias, centros de día o servicio de ayuda a domicilio, entre otros. El curso tendrá lugar el día 21 de noviembre en el Innpar, de 9 a 14 horas.

Las dos actividades se incluyen en la programación municipal en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el día 25. Las personas que quieran participar lo podrán solicitar a partir de este lunes a través del correo (pozuelo.inscripciones@atende.es) indicando en el asunto el curso en el que se quiere participar.