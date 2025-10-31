Adiós al IMAX: ahora toca ver las estrellas de los musicales

Un lugar que ha sido un referente del acercamiento a la ciencia, al espacio, a la naturaleza, y también, de unas actividades familiares, con los más pequeños de la casa que han quedado en las mentes y los recuerdos de muchos. Todo en el cine IMAX de Madrid, que abrió sus puertas allá por los años 90. Uno de los edificios más icónicos de la capital, que fue símbolo de la infancia y la juventud de toda una generación.

El espacio contaba con un tamaño impresionante: 900 metros cuadrados de superficie y 30 metros de diámetro. Ubicado en el parque Enrique Tierno Galván, la pantalla extragrande e inmersiva del cine IMAX cerró en 2014.

Tras el derrumbe de la mítica cúpula del cine IMAX, arrancan las obras para convertirlo en un 'megateatro' Alberto R. Roldán Fotógrafos

Sometido a un proceso de rehabilitación, de manera reciente, se derribó la famosa cúpula del cine IMAX.

El proyecto, ya pensando en el futuro, contempla mantener el exterior del icónico edificio y reformar el interior. También se recuperará la cúpula, aunque la actual se ha tenido que destruir para poder acometer las obras.

Las obras durarán dos años y convertirán el antiguo cine en un teatro con un aforo de más de 1.500 butacas.

Estas obras están a cargo de Stage Entertainment, la productora de «El Rey León» y cuentan con una inversión de 20 millones de euros.

«Nuestros musicales tienen una envergadura y una idiosincrasia totalmente distintas al resto de los musicales», relata Susana Casas, directora de Stage Entertainment. En ese sentido, defiende esta iniciativa empresarial y de futuro para esta zona de la capital: «Para ello necesitamos un teatro y un espacio donde se puedan albergar estos musicales».

Casas recalca que el cine IMAX era un edificio histórico y que, con estas obras, lo que se pretende es «seguir manteniendo ese edificio icónico, pero con elementos sostenibles, dándole otro diseño distinto y mucho más actualizado, pensando siempre en el entorno y en lo que le rodea».