Mallorca vuelve a elegir a Glovo como su única app de servicio de delivery

Mallorca, la empresa familiar con más de 90 años de trayectoria, vuelve a elegir a la app multicategoría Glovo como su canal de delivery. Ambas marcas han firmado un nuevo acuerdo de colaboración para los próximos cuatro años. Así, los usuarios de la app de Glovo en la Comunidad de Madrid podrán volver a disfrutar donde y cuando quieran de las emblemáticas recetas de una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid.

Mallorca comenzó su andadura en 1931 con la apertura de su primera tienda en la Calle Bravo Murillo número 7 de Madrid. Noventa y cuatro años después, la firma se ha posicionado como una de las marcas más emblemáticas de todo el territorio, formando parte de desayunos, meriendas, reuniones y momentos especiales.

La empresa, que cuenta con ocho establecimientos repartidos por la Comunidad de Madrid, ha crecido junto a diferentes generaciones de madrileños y ha sabido adaptar su oferta a los nuevos tiempos, apostando por nuevos productos y formatos, sin perder su esencia: las recetas de toda la vida, las mejores materias primas, un servicio impecable y el cuidado en los detalles.

Productos de Mallorca en formato delivery cedida

Gracias a este acuerdo, los usuarios de la app de Glovo en Madrid podrán volver a disfrutar de los productos de pastelería, bollería, panadería y cafetería de Mallorca, destacando los clásicos desayunos para regalar o para reuniones así como las recetas saladas ideales para reuniones en la oficina durante la hora del almuerzo.

Carlos Arévalo, director de tiendas y miembro de la cuarta generación de la familia fundadora de Pastelería Mallorca, afirma: “Este acuerdo con Glovo nos permite seguir acercando nuestras recetas de siempre a los hogares y oficinas de Madrid, adaptándonos a los hábitos de consumo actuales sin perder nuestra esencia y manteniendo la calidad artesanal que nos ha caracterizado desde 1931. Estamos muy agradecidos de que sigan confiando en nosotros y esperamos repetir los éxitos de nuestra colaboración en el pasado”.

Pedro Sobral, director general de Glovo para España, explica

: “Estamos muy contentos de firmar un nuevo acuerdo de colaboración con Mallorca. Este es, sin duda, uno de los acuerdos más importantes para Glovo por la importancia de Mallorca en la cultura gastronómica madrileña y por la altísima fidelidad de su clientela en la región”.