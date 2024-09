Hoy se celebra «El 7 de Septiembre»: la historia de amor tras la canción de Mecano

«El 7 de septiembre es nuestro aniversario». Así reza una de las canciones más importantes de la historia del pop español y por ende de Mecano. Esta canción, que habla de una fecha tan significativa para su autor (Nacho Cano) y su protagonista (Coloma Fernández-Armero), se publicó en mayo de 1991, y enseguida caló en el alma y corazón de millones de personas en el mundo entero. Discográficamente goza con el privilegio de ser la primera canción realizada por un grupo pop español lanzada al mercado simultáneamente en todo el mundo (se hicieron versiones en francés, italiano…) y obtuvo un éxito impresionante (piense el lector que, en 1991, el ser humano ni se imaginaba la inmediatez de internet). Mecano eran artistas mundiales, y este lanzamiento fue tratado por su compañía de discos como tal.

Emocionalmente hablando, el éxito fue aún más masivo. De hecho hoy, 33 años después, esta fecha está pegada a la retina colectiva y al calendario del recuerdo, casi como si fuera un santoral a celebrar o una fecha de fiesta nacional en la memoria de todo un país. Todos los 7 de septiembre, suena la canción en ( casi seguro) absolutamente todas las emisoras y estaciones de radio, a un lado y otro del Atlántico. Y hay un sinfín de gente que se ha casado o divorciado tal día como hoy… Conozco las canciones de Mecano, tanto como los surcos de mi piel, y aunque, evidentemente, canciones como esta realmente ya son parte del público y cada uno se la apropia como quiere o siente, lo cierto es que sé que tanto para su autor, como para su protagonista, la chica a la que está dedicada y dirigida «El 7 de Septiembre», sigue siendo algo muy personal y especial para ellos dos.

«Este día tiene para mí mucha gracia», comenta Coloma. «Este santoral particular es muy curioso, porque, evidentemente, los dos hemos seguido hacia adelante con nuestras vidas. Pero cuando me paro a pensarlo ahora, con la distancia, me parece como una historia de ciencia-ficción. Es muy curioso que, en este día, cada uno de los dos sabemos donde está el uno y donde está el otro. Mantenemos esa costumbre tan bonita de enviarnos un mensaje. Ha habido veces que nos hemos visto, otras no… Pero mantener este ‘‘click’’, aunque seamos ya más mayores, realmente si lo piensas, es precioso».

Para ellos dos, el punto de encuentro siempre fue «la misma mesita reservada» en el restaurante La Parra (Madrid), lugar que se convirtió en parada obligada para los fans de la banda que siempre soñaron con encontrarse allí a un «mecano». Siempre fueron allí a celebrar este insigne aniversario. «La historia comenzó teniendo yo 19 años», apostilla Coloma. En honor a la verdad, este capítulo tan importante en la vida de ambos, Nacho lo fue desgranando en varias canciones que hizo para Mecano. De hecho, en la también popular canción «La Fuerza del Destino» se describe, con una pasmosa realidad, el momento en el que «Nacho y yo nos miramos por primera vez y nos conocimos: en el Golden Village (Bar del Oro, se dice en la canción) y que, verdaderamente, fue un 7 de Septiembre».

Hay que decir también que Ana Torroja fue la mejor voz y el mejor vehículo que pudo transmitir estos momentos y estas emociones convertidos en canciones. Una historia de amor y desamor que ha sido coreada por millones de gentes. Nacho viajaba junto a su grupo por un lado y otro del planeta interpretando la canción, y Coloma asistiendo a esa catarsis desde un segundo plano. En aquel entonces, Nacho era votado en todas las encuestas como uno de los hombres más deseados de España, nadie conocía a Coloma y ella aún escuchaba por todas partes estas cartas en forma de canción. «No te lo puedes ni imaginar. Entraba a un supermercado y escuchaba la canción, iba en el Metro y sonaba, ponía la radio y sonaba, paraba un coche en un semáforo y sonaba… Era como que yo estaba luchando por seguir adelante y superar esta historia... Y, de hecho, cuando escuché por primera vez ‘‘El 7 de septiembre’’, no me lo podía creer. Entendía que para Nacho también le era difícil superarlo. La frase ‘‘hay llamas que ni con el mar’’ me conmovió mucho. Así de costoso fue todo».

Escribir canciones que le trasciendan a uno debe ser algo impresionante. «Nos iremos todos y nadie se acordará de nosotros, pero al menos yo sé –apostilla Nacho Cano– que mis canciones si serán recordadas». Mecano ha transcendido, sí, pero lo más curioso, es que canciones como «El 7 de Septiembre» lo han hecho incluso más allá… Lo más bonito para una canción es que siga siendo recordada y coreada por todas las generaciones venideras; siempre será un enigma poder saber la fórmula para componer algo con tanta transcendencia. Una canción que es un himno al desamor (que seamos sinceros, nos marca más que el amor).

La vida sigue su curso, Coloma se ha convertido en una autora de éxito, Nacho está próximo a estrenar la tercera temporada de su exitoso musical «Malinche», Mecano sigue sonando como si fueran un auténtico presente, y la gente… ¡Ay, la gente! Seguimos celebrando nuestros propios aniversarios, aunque no sepamos si besarnos en la boca o en los labios. Feliz siete de septiembre a todos.