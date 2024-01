Huelga en los autobuses Avanza de Getafe: estas son las 34 líneas afectadas

La empresa de autobuses Avanza ha informado de los servicios mínimos de la huelga convocada en sus instalaciones de Getafe que afectará a 34 líneas los días 23, 25, 30 de enero y 1 de febrero, de 6 a 9 horas y de 18 a 21 horas.

A través de su página web, ha dado cuenta a los usuarios del contenido de los servicios mínimos "en las concesiones VCM 402 y VCM 403, afectadas por la huelga convocada por el sindicato CGT de la empresa Avanza Movilidad Integral, S.L.".

La pasada semana y en noviembre de 2023, también estaban previstos paros que finalmente se desconvocaron para dar un nuevo plazo a las negociaciones con la empresa.

Desde CGT afirmaron, tras la última desconvocatoria de huelga, que no han podido llegar a un acuerdo en puntos como cómputo de 40 horas semanales, horarios nuevos en las líneas acorde a descansos y velocidades máximas permitidas, o desplazamientos a las cabeceras desde el centro de trabajo dentro de la jornada y viceversa.

Tampoco en cuanto a las labores inherentes al puesto de trabajo con un valor económico fuera de jornada (enumeración de tareas), plus relevo con cuantía económica según zona, plus para sacar coche y encerrar, plus turnos partido y sistema nuevo de libranza.

Las concesiones VCM 402 (Madrid-Getafe-Alcorcón) y VCM 403 (Madrid Parla-Yunclillos), de las que es titular Avanza Interurbanos, están compuesta por un total de 34 líneas que cubren las conexiones de los principales municipios de la zona sur de la Comunidad de Madrid y Toledo.

Entre las líneas afectadas, se encuentran la 441: Madrid (Pza. Elíptica)- Getafe (Sector III-Paseo Juan José Rosón), 442: Madrid (Pza. Elíptica)- Getafe (Juan de la Cierva), 443: Madrid (Pza. Elíptica)-Getafe (Las Margaritas), 444: Madrid (Pza. Elíptica)-Getafe (Sector III-Islas Canarias), 450: Getafe-Leganés-Alcorcón, 455: Pinto-Getafe, 462: Getafe-Parla o 468: Getafe-Griñón/Casarrubuelos/Serranillos.