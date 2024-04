IFEMA triplicó sus beneficios en 2023, «de la recuperación a la consolidación»

Ifema Madrid obtuvo en 2023 un beneficio neto de 7,1 millones de euros, un 265,4% más que el año anterior, y unos ingresos de 177,6 millones de euros, un 5,3% menos que en 2022 año récord tras el fin de la pandemia, en un ejercicio en el que elevó el resultado bruto de explotación (Ebitda) a 27,3 millones de euros, un 34,1% más que hace un año, según han trasladado sus responsables durante una rueda de prensa para presentar los resultados de la institución ferial en el pasado ejercicio. El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha subrayado que en 2023 han crecido las distintas líneas de negocio, que han sumado 585 eventos, entre los que figuraron 96 ferias y congresos, de las cuales 30 ferias fueron también digitales; 4 proyectos en el exterior; 40 eventos culturales y de ocio, y 445 convenciones y eventos profesionales. Estas magnitudes representan "un importante avance de la actividad", a pesar de que los años impares "cuentan con ausencia de grandes convocatorias bienales en sus calendarios", ha advertido De los Mozos, lo que a su juicio "confirma la plena recuperación del sector". También ha remarcado el "importante crecimiento" en la participación empresarial. En total, a lo largo del pasado año, Ifema Madrid convocó a 33.978 empresas expositoras, un 59% más, y 3,8 millones de visitantes, un 2,7% más, y un 28,6% en visitantes profesionales. "Sobre esta importante base de negocio y actividad estamos construyendo un ejercicio que vendrá a rebasar ampliamente los registros históricos de Ifema Madrid", ha señalado el presidente de su Comité Ejecutivo, con una estimación de ingresos récord en 2024 de 206 millones de euros, un Ebitda de 28,4 millones y un resultado de 11,3 millones. Todo ello sumando una cifra de actividad que superará los 730 eventos, 38.125 expositores y 4,1 millones de visitantes, ha añadido De los Mozos. Por otro lado, ha presumido de que Ifema Madrid sigue manteniendo su posicionamiento como "una de las plazas líderes en "grandes congresos y eventos profesionales de organizadores de todo el mundo".

Así, el sector MICE ha confirmado en 2023 su "plena recuperación" tras la pandemia, con la celebración de 16 convocatorias que han reunido a 75.000 asistentes, y la vuelta a Ifema Madrid de cinco grandes congresos internacionales que han reunido a profesionales y expertos de todo el mundo, destacando muy particularmente ESMO Congress, el mayor congreso mundial sobre investigaciones oncológicas que reunió a 33.000 expertos y 600 ponentes. Con la internacionalización como uno de los tres grandes objetivos de la hoja de ruta del Plan Estratégico, Ifema Madrid ha dado en 2023 un salto cualitativo en su expansión internacional, con cuatro proyectos en el exterior, y con su participación por primera vez en la organización una feria consolidada en América Latina junto con Corferias, organizador ferial líder en Colombia, y PAFYC, ESS+ Feria Internacional de Seguridad de Colombia, bajo el sello powered by SICUR, la gran feria española de seguridad. Junto a ello ha mantenido sus proyectos internacionales ARCOlisboa celebrada en mayo; Motortec Chile, en septiembre, y Salón Look Madrid-Santiago, en noviembre, estas dos últimas organizadas en colaboración con Espacio Riesco en la ciudad de Santiago de Chile. De los Mozos ha recordado que la gran novedad del proyecto 'Christmas by STARLITE', que puso el broche de oro a un 2023 que logró reunir a cerca de 1,2 millones de visitantes en torno a los 40 diferentes eventos de su programación de ocio, conciertos y festivales. Dentro de esta apuesta por la diversificación, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid ha puesto como ejemplo la llegada de proyectos futuros "tan emblemáticos como la F1" a partir de 2026.

Durante 2023 Ifema Madrid ha continuado impulsando la plataforma LIVEConnect como herramienta clave para potenciar la experiencia de expositores y visitantes en sus ferias y eventos, con unos registros de 290.583 usuarios visitantes activos, 109.223 contactos establecidos, 7.827 productos presentados y 6.360 encuentros y actividades creadas. Asimismo, la web de Ifema Madrid se ha consolidado con la principal herramienta de información, contratación, acreditación y gestión de entradas, con más de 13,7 millones de usuarios, más de 20,8 millones de sesiones y más de 45,4 millones de páginas vistas a lo largo del año. En este sentido, el presidente del Comité Ejecutivo ha subrayado la apuesta de la institución por seguir avanzando en esta materia, estandarizando la digitalización progresivamente "a todas las ferias". Tanto De los Mozos como el presidente de la Junta Rectora de Ifema Madrid, Ángel Asensio, han subrayado que el avance de aspectos como la Inteligencia Artificial y lo telemático es "totalmente compatible" con modelos presenciales como los que acoge su recinto ferial.

Por otro lado, Ifema Madrid ha defendido que en un proceso de implementación del Plan Estratégico, así como de transformación como el que está acometiendo la institución a partir de la diversificación, internacionalización y digitalización del negocio, se han llevado a cabo en 2023 una batería de inversiones por valor de once millones de euros, entre las que destacan aplicaciones tecnológicas como plataformas digitales, implantación CRM, red loT y Red Lora, Web 3.0. Por último, De los Mozos ha destacado el "compromiso con la sostenibilidad" de Ifema Madrid para "mitigar el impacto de su actividad y lograr el objetivo de emisiones 0". En 2023 se han conseguido avanzar en diversos logros ambientales como la reducción del ratio de emisión de gases de efecto invernadero (huella de carbono) un 90,3% en los últimos 7 años en los alcances 1-2.; del consumo eléctrico un 27,2% con respecto al año 2018; del ratio de consumo gas natural un 42,4% con respecto al año 2018; del ratio de consumo de agua potable total un 33,7% con respecto al año 2018; del ratio de consumo de papel un 77,3% con respecto al año 2018; y del ratio de generación de residuos un 63,9% con respecto al año 2018. Asimismo, en 2023 se ha logrado reciclar el 79,1% de todos los residuos que se generan; y por cuarto año consecutivo, se ha logrado un consumo eléctrico en todas las instalaciones 100% de origen renovable certificado; un consumo del 100% de la moqueta reciclable, y se ha conseguido por cuarto año consecutivo, la certificación "Calculo y reduzco" de MITERD de la huella de carbono en los alcances 1 y 2 de la institución.

Por su parte, Ángel Asensio ha manifestado que las cifras aprobadas este lunes "vienen a demostrar la importancia de esta institución en el impulso de la economía y el empleo de Madrid", el "segundo motor económico de la región" tras el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "El compromiso de los entes consorciados con esta entidad es muy firme, y su evolución viene a ser un exponente más de la pujanza de esta Región, y de su liderazgo internacional también en el ámbito de las ferias, congresos y reuniones, donde un año más, y es el quinto sucesivo, ostentamos la posición como destino líder mundial del turismo de congresos, e Ifema Madrid como mejor centro de congresos de Europa", ha concluido el presidente de su Junta Rectora. Tanto como José Vicente de los Mozos como Ángel Asensio han estado acompañados en la presentación de resultados por el nuevo vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, cuyo nombramiento tras abandonar la Viceconsejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid se confirmó el pasado 19 de abril.