El Infierno de Dante llega al Centro Danza Matadero

Centro Danza Matadero, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acoge los días 29 y 30 de noviembre el espectáculo AVERNO, creación de danza contemporánea de Mario Bermúdez, director artístico, coreógrafo y bailarín de la compañía Marcat Dance. En esta ocasión, el creador jienense invita al espectador a un viaje transformador, físico y emocional, tomando como punto de partida El infierno de La Divina comedia de Dante Alighieri, los viajes iniciáticos y su simbología.

Bermúdez indaga en esta pieza, Premio Talía 2024 a mejor coreografía, en las emociones y contradicciones humanas con un lenguaje intenso, físico y deslumbrante. Con siete intérpretes en el escenario, AVERNO acerca a cada bailarín a su verdadera esencia, a su yo más intuitivo y animal. Por el camino, deben enfrentarse a las versiones más oscuras de sí mismos: sus dudas, miedos y debilidades. Pero también existe en ellos una gran fuerza de unidad y conciencia -los siete intérpretes pueden verse como un solo viajero- donde todos se convierten en espejo y paisaje hasta descubrir que pueden encontrar la libertad incluso en los lugares más oscuros y desconocidos.

El espectáculo cuenta con dramaturgia de la directora, coreógrafa e intérprete Isabel Vázquez, diseño de iluminación de Mamen B. Gil, diseño de vestuario de Moisés Nieto y composición musical de José Pablo Polo. AVERNO ha recibido, entre otros, el Premio Talía 2024 a mejor coreografía y cinco Premios Lorca 2025, incluido mejor espectáculo de danza. El espectáculo es una producción de Marcat Dance en coproducción con Festival Internacional Itálica de Danza y con la colaboración de la Junta de Andalucía e INAEM.