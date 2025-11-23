Intento de robo en una joyería en Coslada y persecución por carretera

La Policía Local de Coslada ha frustrado esta madrugada un robo con fuerza en una joyería que ha terminado en una persecución por carretera en dirección contraria.

El coche utilizado por los delincuentes se ha encontrado en San Fernando de Henares y, por el momento, no se han producido detenciones.

El aviso llegó a través del servicio de emergencia 112, después de la llamada de un vecino para alertar de fuertes golpes en este establecimiento de la calle Olmo, ha señalado el Ayuntamiento cosladeño en una nota.

Cuando llegaron los agentes, se encontraron la cristalera de la joyería fracturada. Además, varios individuos encapuchados se introdujeron en un coche arrancado sobre la acera al detectar la presencia policial, desobedeciendo las órdenes de los agentes.

El vehículo emprendió la huida por la acera, poniendo en riesgo a los agentes y a los viandantes, han asegurado desde el Consistorio cosladeño.

En el cruce con la calle Doctor Michavila, los delincuentes embistieron los bolardos y se dirigieron a gran velocidad hacia uno de los policías, quien, "ante el inminente peligro para su integridad física, se vio obligado a hacer uso de su arma reglamentaria", han explicado.

Los delincuentes desviaron su trayectoria y continuaron con la fuga con las luces apagadas y el maletero abierto. Se inició entonces una persecución a gran velocidad, en la que participaron varios indicativos de Policía Local.

El coche de los delincuentes circuló en sentido contrario por la calle Virgen de la Cabeza, poniendo en grave peligro a otros conductores, hasta perderse finalmente en la circunvalación de la M-50.

Posteriormente, el vehículo fue localizado en un campo de sembrado de la vecina localidad de San Fernando de Henares. En su interior se han encontrado herramientas utilizadas habitualmente en robos con fuerza, como dos mazas de gran tamaño y una palanca metálica.

La unidad de Policía Científica de la Comisaría de Policía Nacional de Coslada-San Fernando, tras lo hechos, se personó en el lugar, localizando el impacto del proyectil en la fachada de un establecimiento cercano, sin que se produjeran daños materiales adicionales.

Asimismo, el propietario de la joyería comprobó que los autores habían sustraído piezas de bisutería y plata.

La investigación continúa abierta, ya que "se sospecha que el vehículo podría estar implicado en otros hechos delictivos cometidos recientemente en la Comunidad de Madrid", han finalizado desde el Ayuntamiento de Coslada.