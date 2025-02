El jefe de Gabinete de Ayuso se disculpa por su publicación en redes sobre los fallecidos en residencias

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido disculpas este martes por sus publicaciones en redes sociales acerca de una familiar de una víctima en una residencia madrileña durante el Covid-19.

"Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto", ha trasladado el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña ante los medios de comunicación desde la Real Casa de Correos. Sobre la posibilidad de reunirse con los familiares, Rodríguez ha trasladado que los mismos llevan años llamando "asesina" a la presidenta.

Así se ha expresado después de cuestionar a través de su cuenta en 'X' alguno de los testimonios de las personas que salían en un programa de 'La Sexta'. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", afirmó, si bien posteriormente informó de que se trataba de una familiar y pidió disculpas.