Jesús Muñoz, alcalde de Paracuellos de Jarama: «Vamos a situar a Paracuellos en el mapa por ser un sitio idílico para vivir y a las puertas de Madrid»

Jesús Muñoz ha vivido sus 36 años en Paracuellos de Jarama, el municipio de 27.000 habitantes ubicado a unos 25 kilómetros al nordeste de la capital. En la legislatura pasada, la 2019-2023, Muñoz fue el concejal popular de Educación, Deporte, Cultura y Juventud y formaba parte de un gobierno de coalición con Ciudadanos en el que los populares contaban con 2 escaños. Cuando faltaban 4 meses para las elecciones de mayo, el PP abandonó el gobierno. En esas municipales de 2023, el PP pasó de los dos concejales a la mayoría absoluta (11). «Creo que las cuatro fueron muy bien gestionadas y que fueron parte de la culpa de conseguir 11 concejales», afirma Muñoz en su despacho del Ayuntamiento. El gobierno popular aprobó el pasado martes 18 de junio un proyecto de «regeneración urbana»: la construcción de un Auditorio, un Centro de Arte y una piscina municipal cubierta; la mejora del parque de Las Cornisas y la reforma de la plaza de la Constitución. El objetivo es «sentar las bases para que los vecinos sientan orgullo de Paracuellos».

¿Cómo define la política municipal?

Es muy bonita. Aunque muchas de las decisiones tardan más en llegar de lo que nos gustaría. Por toda la parafernalia administrativa que tiene la administración pública, para mí es muy poco ágil, los vecinos creo que tampoco la entienden. Para mover hasta un banco tienes que pedir miles de informes y tardas no sé cuánto tiempo porque las licitaciones tardan lo suyo. Pero es muy bonita porque tus decisiones repercuten inmediatamente, aunque no lo temprano que nos gustaría, en los vecinos y puedes ver un resultado inmediato de dar un servicio, de dar una respuesta a la ciudadanía y que esa decisión la tomas tú. Eso es lo bonito de la política. Luego es muy dura. Primero porque la conciliación no existe. Y muchas veces la soledad o la incomprensión por explicar estos pasos que hay que dar para conseguir mover hasta un mínimo banco.

¿Qué ha significado ser alcalde de su pueblo?

Es un orgullo. A nivel profesional creo que no hay nada mejor. Supongo que cada uno tiene sus inquietudes, pero para mí es un sueño. Pero es lo mejor que le puede pasar a alguien que ha vivido o ha crecido en un municipio: ser alcalde de su pueblo y tomar decisiones ahora y en el futuro para el disfrute y la mejora de la calidad de vida de todos. Lo mejor que te puede pasar en la vida si tienes vocación de servicio.

¿Cómo fue la legislatura pasada?

Fue un gobierno de coalición. Tuve cuatro competencias muy bonitas y muy duras porque requerían mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo que eran Cultura, Educación, Deporte y Juventud. Creo que la verdad que las cuatro fueron muy bien gestionadas y que fueron parte de la culpa de conseguir 11 concejales. Fue nuestra carta de presentación del trabajo que íbamos a desempeñar. Se apostó por dar visibilidad a todo tipo de deportes, no solo al fútbol. A nivel cultural queríamos una política cultural que además de dar nuevas ofertas. como por ejemplo creamos la feria del libro, también queríamos dar espacio al talento cultural del municipio. En las fiestas populares que bandas o miembros de bandas locales han podido actuar en nuestros escenarios. Esos fueron la puerta al resultado que después obtuvimos, fue una parte de la culpa. Y formamos parte de aquel gobierno hasta el 1 de febrero de 2023 que lo abandonamos.

¿Y por qué se fueron del gobierno?

Ciudadanos se empezó a diluir, a desmembrar, se fueron a otro partido y en ese momento, cuando entendimos que era un gobierno tránsfuga ya, pues nos fuimos del gobierno y estuvimos desde febrero de 2023 hasta que recuperamos la alcaldía fuera del gobierno en oposición. Ciudadanos aquí al final entre comillas desapareció, al menos en el gobierno. De los seis componentes, ya en la primera parte de la legislatura uno abandonó, quedaron cinco y luego cuatro de esos cinco pasaron a formar parte de otra marca. Nosotros entendimos que no íbamos a participar de la descomposición o de un equipo de tránsfugas. Entonces nosotros nos fuimos por una cuestión democrática, nadie había votado a esa formación, era nueva y se iba a usar y de hecho se usó el gobierno como plataforma como altavoz de una campaña política en los últimos cuatro meses.

¿Cómo se encontraron el Ayuntamiento cuando recuperaron la alcaldía?

Cuando nosotros llegamos aquí al gobierno junio de nuevo, vimos un escenario totalmente distinto al que abandonamos, un presupuesto totalmente agotado en los primeros seis meses del año. Tuvimos que hacer modificaciones presupuestales a recuperar los últimos ahorros que le quedan al ayuntamiento para pagar nómina o para poder terminar el año en deporte, en educación, en cultura precisamente, porque se había dedicado todos los esfuerzos en dar y hacer festejos y eventos de autobombo. Creo que si hubiéramos participado de esa campaña totalmente electoral, pues nos hubiera ido muy mal. Faltaba un millón de euros para pagar las nóminas del final de año. Al final, el haber puesto o el haber destinado los fondos que había para Cultura, Educación y Deporte a festejos, nos encontramos con que no podíamos finalizar el año tampoco con las últimas actividades culturales, ni siquiera teníamos para pagar la sal de las calles cuando es época invernal. La verdad es que fue muy sufrido, además luego vinieron otras contingencias, el pago de alguna sentencia judicial por alguna de las obras que se habían parado en legislaturas anteriores. Nos encontramos con una situación muy difícil, muy dura, por suerte quedaba algo de ahorros, y esos ahorros que quedaban eran porque no se había ejecutado la ciudad del rugby de Paracuellos, el contrato que estaba todavía en vigor lo cancelamos nosotros nada más entrar, y de ahí ese dinero que iba a ser destinado para esa infraestructura lo usamos para pagar nóminas. Eso es lo que nos encontramos en los primeros meses del año. En paralelo trabajamos los presupuestos de 2024, que aprobamos en enero, y a partir de ahí es cuando para mía empieza nuestra legislatura.

¿Esas cosas no las vieron cuando estaban en el gobierno con ellos?

El problema es que nosotros nos vemos el 1 de febrero. Realmente el año apenas había comenzado, llevábamos 31 días de año, entonces el gasto de eventos que se produjo, actuaciones que se empezaron a contratar después para festejos, nosotros ni lo pudimos ver ni controlar.

¿Qué representan los proyectos que aprobó el martes pasado?

Como vecino de aquí de siempre, siempre he sentido que hemos tenido pocos servicios, e incluso los servicios que tenemos no son adecuados o no están en infraestructuras adecuadas. Creemos además que hemos apostado también por tener una arquitectura singular y funcional, y de ahí que haya esa regeneración urbanística de alguna manera. Y de poner esas primeras bases para que en Paracuellos los vecinos sientan orgullo, que digan es que vivo en Paracuellos, tenemos estos servicios en Paracuellos y así Paracuellos de verdad empiece a despegar. Esta es una ciudad preciosa en la que vivir, vamos a situar a Paracuellos en el mapa por ser un sitio idílico para vivir y a las puertas de Madrid.

Creo que eso es el potencial que tenemos y en el que estamos trabajando. Esto con estos grandes proyectos, pero también estamos trabajando en la parte industrial, somos un municipio muy poco industrializado y a nivel urbanístico estamos trabajando en que tengamos esa pata de desarrollo industrial que también nos ponga no solo en el mapa sino que genere recursos para poder seguir creciendo en servicios.

¿Cuál es el plazo para estos 5 proyectos?

La licitación la lanzamos en diciembre de 4 de los 5 proyectos. Centro de Arte, Auditorio, el parque de Cornisas y la reforma de la plaza de la Constitución. El quinto, que es la finalización de la ciudad deportiva –pero en concreto de la construcción de la piscina cubierta–, se lanzó en febrero. Estos cuatro proyectos ya fueron adjudicados en el mes de marzo, de abril y adjudicados en mayo y firmados ahora en este mes pasado. A raíz de ahí tienen alrededor de tres meses para empezar a dibujar los planos. Acordes, evidentemente, a nuestra normativa. Y una vez que estén validadas por los servicios técnicos del ayuntamiento, ya se pueden licitar ahí la obra. Son dos fases. La licitación del proyecto con su licitación, la ejecución de la hora con la licitación de la empresa que finalmente se le adjudique. Al final, si todo va bien, el objetivo es que Centro de Arte y Auditorio comiencen en el primer trimestre de 2025. Ojalá se cumpla, pero es el objetivo. Para la plaza de la Constitución, incluso nuestro objetivo es que pudieran empezar las obras en este año 2024. Y luego el parque es financiado por fondos de la Comunidad Madrid, necesita también la validación de la Comunidad Madrid y eso también nos demorará un poco la puesta en marcha de la licitación y posterior ejecución. Y por último que tenemos la piscina cubierta cuyo objetivo es licitar la construcción antes de que acabe el año.