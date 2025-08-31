La jueza retoma la causa contra el excapellán del colegio de Highlands El Encinar por presuntos abusos

La jueza de Instrucción número 7 de Madrid retomará el próximo 19 de septiembre la causa contra el excapellán del colegio Highlands School de El Encinar investigado por presuntos abusos sexuales a varias alumnas. El padre Marcelino de Andrés fue detenido el pasado 7 de marzo y actualmente se encuentra en libertad provisional con la medida cautelar de no poder acercarse al colegio ni a las niñas. El centro le apartó de sus funciones cuando se conocieron las denuncias. Durante una exploración judicial, una de las menores manifestó haberle dicho a las profesoras que el padre Marcelino le tocaba sus "partes íntimas" y afirmó que las docentes no le hacían caso.

Las declaraciones tendrán lugar después de que las menores y sus padres ratificaran antes del verano el relato de las denuncias que interpusieron ante la Policía Nacional. Tras conocerse el caso, el entonces responsable del centro y sacerdote de los Legionarios de Cristo asumió la responsabilidad ante los padres por mantener al excapellán en el cargo. En concreto, las supuestas agresiones sexuales se habrían cometido en un punto ciego donde no había cámaras de seguridad, según consta en el sumario del caso.

En el sumario consta que una madre de dos antiguos alumnos del colegio trasladó al entonces director del Highlands su temor por el cura debido a su pasado con el fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo. Marcial Maciel fue acusado formalmente de cometer abusos sexuales por varios miembros de la congregación y estudiantes de los establecimientos de los legionarios a partir de 1997. En la causa, constan las declaraciones que efectuaron las niñas, quienes confesaron a sus padres que el padre Marcelino les molestaba a veces y les llevaba a "sitios secretos", donde les introducía supuestamente la mano por debajo de la ropa interior. La investigación policial partió de la Unidad de Familia y Mujer a raíz de una denuncia formulada por el padre de una de las menores por hechos ocurridos entre abril de 2024 y marzo de 2025.