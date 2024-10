¿Lluvia en Halloween y el puente de Todos los Santos? Esto es lo que dice el pronóstico

A falta de dos días para empezar noviembre, todo el mundo se prepara para disfrutar de la fiesta de Halloween y el puente de Todos los Santos. Sin embargo, el temporal que está dejando la DANA en todo el país genera incertidumbre sobre las posibles escapadas de los españoles a otras ciudades.

Es cierto que es pronto para saber con exactitud el tiempo que va hacer, ya que no hay cosa más impredecible que la lluvia. Aún así, se puede ir perfilando cómo puede llegar a ser la festividad, si al final lloverá o no.

¿Qué tiempo hará el día de Todos los Santos?

Actualmente, este nuevo temporal esta dejando diversas destrucciones y víctimas en varias partes de España. Al igual que otras Comunidades Autónomas, Madrid ayer estuvo bajo aviso naranja por tormentas y los bomberos realizaron cerca de cien intervenciones. Hoy, según la AEMET, parece ser que tan solo habrá cielos bubosos y temperaturas de invierno. Sin embargo, en la sierra estas lluvias seguirán persistiendo.

Para el día de Halloween, se espera que la DANA se sitúe por Portugal. De esta forma, las lluvias más fuertes se esperan por Andalucía, Extremadura y el oeste de Castilla-La Mancha. Durante la noche se espera que el termómetro no supere los 10 grados en la capital.

Predicción general de España para el 31 de octumbre AEMET

En el comienzo de noviembre, la fuerte tormenta se irá alejando cada vez más de Madrid, dirigiéndose hacia el sur de la península. Tan sólo se podrá percibir algunos chubascos en la madrugada del viernes.

Predicción del tiempo en Madrid para el 1 de noviembre AEMET

Por tanto, esta festividad no se verá tan pasada por agua como podemos pensar, pero no debemos confiarnos de los pequeños rayos de sol, ya que las temperaturas no subirán. Por lo que, el abrigo y el paraguas seguirán siendo unos complementos obligatorios si se esta pensando en realizar algún viaje por España.