A Lorento Arenillas, la gran ausente, ni está ni se le espera en la Asamblea de Madrid

Era la gran incógnita del día. Si aparecería por el parlamento regional después del escándalo Errejón y su participación, protagonista, en un culebrón de abusos y falsedades que ha golpeado con fuerza a la llamada por algunos "izquierda alternativa": Más Madrid y su derivada, Sumar. Así, la exdirectora de Gabinete del exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón, Loreto Arenillas, no ha acudido a su primer Pleno en la Asamblea de Madrid desde que se le acusara de encubrir los presuntos abusos sexuales.

Aún así, los parlamentarios de Más Madrid han llenado su hueco, en la segunda fila de la bancada de los líderes de la oposición, para tratar de no escenificar lo por todos sabido: que Arenillas 15 días después de haber asegurado que entregaría su acta aún no lo ha hecho.

El 'caso Errejón' estallaba hace más de dos semanas. Más Madrid tras conocerse las denuncias aseguraba que ellos habían pedido explicaciones al exportavoz de Sumar, quien lo había admitido, y habían pedido a la líder de la coalición, Yolanda Díaz, que le hiciera dimitir. Él comunicaba su retirada el jueves.

Lo que parecía que iba a afectar poco al partido, o eso esperaban, acabó dándoles de lleno cuando en redes sociales se apuntó a Loreto Arenillas, en ese momento responsable de Coordinación del partido. Se le acusaba de haber mediado con una presunta víctima de Errejón en 2023 en un concierto en Castellón.

Más Madrid movía ficha, le quitaba sus responsabilidades orgánicas y pretendía limitar las responsabilidades políticas a ella, a quien le pedían el acta. Arenillas se identificaba como un chivo expiatorio de la formación, negaba los hechos pero afirmaba que dejaría su acta... algo que aún no ha cumplido.

Desde entonces, hace 15 días, el partido ha repetido en varias ocasiones que no contemplan "otra posibilidad" que no se la entrega del acta, aunque los periodistas llevan recibiendo esta quincena día a día el mismo mensaje: "A cierre del registro no ha llegado ninguna solicitud de renuncia".

De hecho, Arenillas denunciaba el "abuso de poder" de la Ejecutiva del partido, asegurando que no habían seguido los cauces ordinarios y pidiendo amparo al Comité de Garantías y asegurando que informó del caso a la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ostentaba entonces la Secretaría de Organización. Comunicaba también que no pasaría a ser diputada no adscrita, lo que provocaría que Más Madrid perdiese un diputado y el liderazgo de la oposición fuese a parar al PSOE.

Sin dimisiones

Por su parte, este jueves en declaraciones a los periodistas, antes del comienzo del Pleno, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha remarcado que hasta el momento "no se ha registrado ninguna dimisión" ni de Arenillas "ni de los responsables políticos de Más Madrid", cuando se trata de un partido que daba "lecciones a todos".

"Lo que hemos visto 15 días después del escándalo de acoso y agresión sexual del fundador de Más Madrid, que fue portavoz aquí de Más Madrid, es que nadie ha tomado ninguna responsabilidad", ha señalado el 'popular', quien ha exigido a Bergerot que dé explicaciones sobre "su plan" y de si van a mantener o no a la diputada.