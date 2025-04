Macera Taller Bar, el innovador bar sin botellas

Para entender el nuevo concepto de los creadores de Macera hemos de remontarnos a hace ya diez años. A una noche cualquiera del mes de abril en la que descubrimos un local, en el 21 de la calle San Mateo, que no era uno cualquiera. Qué va, ya que enseguida se convirtió en un referente de la destilería artesanal, que huía de las marcas comerciales para ser el primer bar sin etiquetas de la capital. Es decir, mientras estábamos allí, nos olvidábamos de ellas para observar unas frascas repletas de destilados de calidad. Tal fue el éxito, que también asistimos a la inauguración de Macera Club, en el barrio de las Letras, más orientado al concepto de club nocturno al que se va a escuchar muy buena música, y, por supuesto, a beber bien. Pues bien, el desarrollo ha ido más allá y hemos visitado el recién llegado espacio de Dani Montañez, Macera Trafalgar, que sorprende al ser el primer bar sin botellas. Sí, han leído bien. Para llegar a esta revolucionaria idea han diseñado un innovador proyecto, de nombre «The new bodega system», un sorprendente y complejo sistema de grifos instalados tras la barra, que preside un bar libre de botellas en pleno Chamberí. Si se fijan, se trata de un sistema a granel moderno y actualizado, que recupera el carácter de las antiguas bodegas en las que se compraba vino y vermut a granel. Asimismo, supone una apuesta por la sostenibilidad, ya que se elimina prácticamente el uso cristal y se genera mucho menos desperdicio con un servicio más eficiente y preciso. ¿Lo mejor? Los destilados propios, es decir, las ginebras, vodkas, whiskys y rones son elaborados por La Destilería de Madrid de forma artesanal y con ingredientes naturales, revisitando las fórmulas de los macerados que han llevado al éxito. Los cócteles poseen el sello de Mario Villalón, fundador y propietario, junto a su hermano David, de Angelita, coctelería situada en el número 65 de la lista The World’s 50 Best Bars. Éstos son acabados en el centro de producción e innovación Dragon Experience Factory, de Diego Cabrera, artífice de las vanguardistas y creativas combinaciones, que sirve en Salmon Guru, para cumplir con la normativa sanitaria vigente.

Los cuatro cócteles que encontramos en los grifos de este local, que hoy, Viernes Santo, está abierto, son: Paloma Macera, con tequila, lima casera, sirope y pomelo; Espresso Martini, a base de vodka, licor de café y sirope; Manzana y Melón, con gin, midori, pasoa, zumo de manzana y umeshu; y Moscow Mule, con ginebra de pepino, lima, sirope y ginger beer Tanto éstos como los destilados se ofrecen a un precio asequible, apostando por una democratización del ocio con productos de calidad a un coste razonable y democrático. La Gildería, Mama Campo y Bar Trafalgar son responsables también de la tendencia, que nos dirige hacia lo «neocastizo» y socios en la aventura de Macera, local que ha sido diseñado por Codoo, el estudio de arquitectura e interiorismo fundado por Sergio Ortiz y José David Costa, autores de la decoración de La Gildería y de Gilda Haus. Son los los establecimientos de Cristina Bonaga y Yajaira Malavé con los que han dado en el clavo y de los que también es socio Dani Montañez. Este último, otro destino con mucho rollazo, como Macera, que abre a las seis de la tarde, mientras que el sábado sí es posible llegar a la hora del aperitivo: «Queríamos que el hilo conductor y la protagonista sea la gilda, pero que no fuera el único foco, ya que no faltan otros bocados para armonizar con unos cócteles para beber al ritmo de la música. Así nace un proyecto que para nosotras es bastante innovador al ser un local que aúna todos los momentos de consumo”, explicaban en su día sus fundadoras. Por eso mismo, en Macera también la iluminación juega un papel crucial para que quien lo visite tanto por la tarde como por la noche se sienta a gusto, ya que abre desde las seis de la tarde hasta las dos de la mañana al contar con una buena programación de dj’s. El planazo continúa los sábados y domingos, de una a cinco de la tarde, esta vez en la Gildería (C/ Trafalgar, 15 y con sede en Calatrava, 17) para beber vermut macerado con los destilados de Macera. Gran amigo de todas las variedades de gildas y demás delicias, que anuncia la carta, como los molletes de pulpo, de chistorra o el vegano, así como la ensaladilla, los torreznos y las croquetas.