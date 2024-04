La Justicia anula la Ordenanza de Terrazas del Ayuntamiento de Madrid

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada el mandato pasado por el equipo de gobierno formado por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís tras el recurso presentado por la entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar.

En la extensa sentencia, fechada el pasado 11 de abril, se estima el recurso presentado por el PSOE contra la ordenanza aprobada en el Ayuntamiento de Madrid en enero de 2022 y, en consecuencia, la anula "por no ser conforme a derecho".

Todo ello con imposición de las costas procesales al Consistorio, fijadas en 2.000 euros. La sentencia es susceptible de recurso de casación.

Mar Espinar y su compañero Álvaro Vidal recurrieron solicitando la nulidad de la ordenanza "por ausencia de justificación de informe sobre el impacto presupuestario y de evaluación estratégica ambiental", unido a que "no contemplaba la realización de un trámite de información pública, en el que los ciudadanos y en particular los vecinos afectados pudiera manifestar lo que su derecho convenga".

En cuanto al impacto presupuestario, el TSJM indica que en el informe emitido el 21 de septiembre de 2021 por la Dirección General de Organización y Régimen Jurídico se adjuntaba una Memoria de Impacto Normativo, con una cuantificación de los gastos e ingresos derivados de la aplicación de la norma.

"Este informe indicaba la necesidad de que se hiciera un análisis de las consecuencias presupuestarias de la futura norma en tres aspectos: por su posible afectación a los costes de personal, porque la posible flexibilización de los criterios de otorgamiento de autorizaciones podría dar lugar a un aumento del número de terrazas y, correlativamente, de ingresos y porque las novedades en el ámbito disciplinario pudieran hacer aumentar la recaudación por sanciones", recoge la sentencia.

Sin embargo, "pese a esa indicación, no consta en el expediente ningún informe específico de impacto presupuestario, que analice las posibles consecuencias", constata el TSJM. También que "no consta informe de la Agencia Tributaria en relación con la previsión de ingresos derivados del incremento de las tasas por ocupación del dominio público. Y la estimación de ese porcentaje de aumento de los ingresos por aumento del espacio público ocupado tras la aprobación de la ordenanza no se sostiene en ningún informe que conste en el expediente".

La Ordenanza de Terrazas, medida que abanderó y defendió la vicealcaldesa de Madrid del anterior gobierno de PP y Ciudadanos, Begoña Villacís, permitía el mantenimiento en 2022 y 2023 de determinadas terrazas instaladas en bandas de aparcamiento a causa de la pandemia.