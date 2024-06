Madrid: así puede ayudarte el Ayuntamiento con la declaración de la renta

La cuenta atrás ha comenzado. El 1 de julio es la fecha tope para presentar la declaración de la renta. Un momento que, no por esperado, deja de ser temido. Especialmente en una época en la que lo digital se impone sobre lo presencial. El mínimo error puede suponer un «agujero» que trastoque no ya nuestras cuentas, sino nuestros planes a corto plazo.

Julio Llorente ha acudido por la mañana a Alcalá 45, sede del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Habitualmente, le hacía la declaración un buen amigo que falleció. Al hacerla él, vio que le salían 500 euros a pagar. Eso no le encajaba. «Tengo una minusvalía, estoy pagando la hipoteca de un piso...», detalla. Efectivamente: una vez asesorado por el personal municipal, le ha salido a devolver 88 euros. «Miel sobre hojuelas», exclama. De esta forma, ha evitado enfrentarse a unos formularios on-line que pueden dar más de un disgusto. «Tengo un ordenador que va a manivela, se bloquea, se para... es angustioso cada vez que tengo que hacer algo».

Julio, uno de los usuarios, mientras es ayudado por una asistente Jesús G. Feria

Dentro del acuerdo de colaboración suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Ayuntamiento, a través de las oficinas municipales de la Agencia Tributaria de Madrid (ATM), presta su ayuda a los contribuyentes para presentar sus declaraciones de la renta 2023. Un servicio que puede ser presencial o telefónico.

Como ya se ha hecho en las dos últimas campañas, se ha reforzado la atención para los mayores de 65 años. Si bien se trata de un servicio especialmente demandado por este sector, la edad no es uno de los requisitos para solicitarlo: rendimientos del trabajo, salarios y pensiones con un límite de 65.000 euros anuales; rendimientos del capital mobiliario de un máximo de 15.000 euros... «El foco está puesto en atender a los mayores de 65 años, que pueden no manejarse bien por internet y verse impedidos por la brecha digital», afirma Yolanda Domínguez, coordinadora del Servicio de Renta en el Ayuntamiento. «Los que vienen, lo agradecen muchísimo, porque encuentran un ‘‘tú a tú’’. Son los que más contentos salen», añade.

Engracia Hidalgo, delegada de Economía y Hacienda, subraya la ayuda que supone para el colectivo de mayores, que, «en muchos casos, por desconfianza en las nuevas tecnologías, acuden a la oficina para ser atendidos de manera presencial, una fórmula que les aporta seguridad y mayor confidencialidad con los técnicos».

Este servicio no ha dejado de crecer. En la Campaña de 2022, el Ayuntamiento atendió a más de 29.000 contribuyentes, un 3,2 % más que en la anterior. Engracia Hidalgo explica que, en esta edición, el servicio iba a un ritmo un 10 % superior. «Este año atenderemos a más de 30.000 madrileños», estima Gema T. Pérez, directora de la Agencia Tributaria de Madrid en el Ayuntamiento. Pérez señala que, dentro de un mundo cada vez más digital, «mantenemos servicios para aquellas personas que no tienen fácil acceder a una atención telemática».

El procedimiento, una vez concertada la cita, es sencillo: el contribuyente debe dar su consentimiento firmado para que el personal del Ayuntamiento pueda acceder a sus datos fiscales. Y una vez ahí, ven si pueden beneficiarse de alguna deducción. De media, cada consulta abarca unos quince minutos, y suelen atender cerca de 80 casos al día. «Si tienen todos los datos requeridos, salen con la declaración presentada. Así ocurre en el 95 % de los casos», apunta Domínguez.

Charo García es otra de las usuarias. En su caso, además de su declaración, también ha acudido para que le echen una mano con la de un familiar con discapacidad.

Charo prefiere el «tú a tú» a la hora de hacer su declaración Jesús G. Feria

«Voy a Hacienda, tienen todos mis datos, lo hojeo un poquito, doy mi conformidad, esta gente son especialistas, y yo me quedo tranquila», describe. No es que Charo no estuviera acostumbrada a hacer la declaración: la ha hecho durante toda su vida. Sin embargo, la relación con las administraciones ha cambiado mucho. «Antes era muy sencillo. Te enviaban todos todos los datos a casa. Ahora hay que recogerlos y pedir cita. Y no llegamos. No hay tiempo».

Si la relación entre ciudadanos y administración suele contar con barreras, en el caso de la Agencia Tributaria los obstáculos son más espinosos. Muchos vienen con desconfianza. «Hay casos dramáticos: personas que, por desconocimiento, no se han hecho cargo de la cantidad que tienen que pagar; gente que viene soliviantada, gente que tiene que declarar una vivienda que ha sido ''okupada''...», explica Domínguez Es en esos momentos cuando la Administración debe aplicar toda la empatía posible. «En quince minutos ves la vida económica de todos. Es ahí cuando tenemos que intentar ponernos en su lugar».

El resultado es muy positivo. El 99 % sale satisfecho. Como afirma Domínguez, son los mayores los que están especialmente agradecidos. «Los que vienen aquí un año, repiten siempre», concluye.

Próximas bajadas de impuestos

Si bien no tiene incidencia en la declaración de este año, para la de la próxima edición hay que tener en cuenta las medidas de reducción de la presión fiscal puestas en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, y que supondrán una nueva bajada de impuestos de 40,3 millones de euros

El tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) baja del 0,456 % al 0,442 %, lo que supondrá un ahorro de 30,5 millones de euros. Del mismo modo, se reduce un cuarto de punto el gravamen del Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), que pasa del 4 % al 3,75 %, lo que supondrá un ahorro fiscal anual a los madrileños de 9,1 millones de euros.

Además, se establecerá una bonificación del 50 % de la cuota del IBI a favor de los establecimientos centenarios que sean declarados de especial interés o utilidad municipal y habrá una bonificación del 20 % en el ICIO por la realización de las obras para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.